Восточный гороскоп на 2022: самое важное в Год Тигра по году рождения

Крыса. Вам необходимо задуматься над тем, чего вы хотите от жизни. Разложите все свои мысли по полочкам. Взгляните на свою семью свежем взглядом, в вас нуждаются домочадцы.
Бык. Вам будет вести весь год. Все внимание будет на вас и на работе и дома. Не выводите на ревность свою вторую половину, иначе добром это не коснётся.
Тигр. Вы решите все основные проблемы за первых три месяца года. Это потребует от вас больших моральных затрат, однако результаты вы быстро увидите.
Кролик. Год потребует выдержки. Чрезмерная вспыльчивость будет мешать на работе и в семье. Старайтесь сдерживать себя, чтобы не навредить.
Дракон. Все будет складываться в 2022 году хорошо, однако вам необходимо обуздать свой характер, иначе проблем не избежать.
Змея. Вы будете пребывать в депрессии и сможете себя взять в руки только к середине года. После того, как вы вылезете из своей скорлупы дела, пойдут в гору.
Лошадь. Все в 2022 году будет идти как по маслу. Смена работы принесет финансовую стабильность и развяжет вам руки.
Коза. Наконец настал праздник и на вашей улице. Исполнится заветное желание, к которому вы долго шли и много сил приложили для его исполнения.
Обезьяна. Проявите сострадание и начните помогать тем, кто в этом нуждается. Люди ждут от вас большего, оправдайте их ожидания.
Петух. На работе вам многие завидуют и строят против вас козни. Не стоит это терпеть. Работу вы быстро найдете и проявите себя лучше, чем на прежней.
Собака. У вас наступает идиллия в семье. На работе все стабильно, изменений не предвидится, у начальства вы на хорошем счету.
Свинья. Год будет без особых взлетов и падений. Все будет стабильно, и вам это будет доставлять удовольствие. Возможна длительная командировка, которая принесет хороший доход.