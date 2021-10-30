Почему по народным приметам 31 октября необходимо обязательно сходить на луковый базар?

31 октября православная верующие будут отмечать день памяти святого апостола Луки. Он написал первые иконы Богоматери.
Традиции.
На Руси святого Луку считали наставником иконописи. Именно поэтому в день памяти святого иконописцы обращаются с молитвой к святому Луке.
Считалось, что в этот день все люди должны есть острую еду. Лука созвучно с луком, поэтому издавна этот день считался днем луковым. В эту дату люди устраивали целые рынки, где продавали лук. Православные верили, что в этот день необходимо обязательно съесть лук, хоть немного и тогда весь год будет хорошее здоровье.
Любители охоты и рыбалки 31 октября шли на охоту, но прежде, чем отправится за добычей, читали ряд специальные заговоры.
Приметы.
1. Если 31 октября не пошел снег, то зима придёт еще нескоро.
2. Если звезды на небе тусклые, то будет проливной дождь.
3. Если лошадь часто фыркает, то будет тепло, а если она храпит, то погода будет нестабильная и переменчивая.
4. Если куры нахохлились, то в ближайшее время пойдет дождь.
5. Если облака плывут в сторону юга, то погода будет солнечная.
6. Если корова поднимает морду в обратную от потоков ветра сторону, то будет сильный дождь.
7. Если кошка царапает пол, то будет ветер.
8. Если домашняя скотина зубами скрипит часто, то будет дождь.
9. Если из леса доносится вой лесы, то погода изменится на противоположную.
10. Если ночью месяц тусклый, то пойдет
дождь или влажный снег.