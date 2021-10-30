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Самые мощные магнитные бури 2021 года планетарного масштаба ожидаются 30 октября из-за неожиданно сильного всплеска солнечной активности

1:29:3710/30/2021
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После этого, Земля окажется внутри облака примерно на 1,5-2 суток, в течение которых, вероятно, будет испытывать почти непрерывные геомагнитные возмущения разной интенсивности.

солнце
Крупный всплеск активности зарегистрирован на Солнце. Фото: Рixabay

Данные прибора LASCO на спутнике SOHO 28 октября зафиксировали мощную вспышку на Солнце. Произошел выброс солнечной массы. Ученые оценивают это как самый крупный за последние годы всплеск солнечной активности, передает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

За пятницу на звезде обнаружили 14 вспышек, в том числе две сильные и одну особо сильную. Ранее там были зарегистрированы мощные выбросы магнитных полей и образование 30 солнечных пятен. Как отмечают ученые, магнитные поля, выбрасываясь на его поверхность, являются источником солнечной активности. Несмотря на то, что нынешнюю солнечную активность смогли предсказать, но не ожидали, что она окажется такой мощной. Ведь Солнце сейчас находится около нижней точки солнечного цикла, поэтому делать экстремально большие вспышки не может быть способно.

Безусловно, нынешняя солнечная вспышка повлияет на Землю - произойдет максимальный удар, так как Солнце находится сейчас как раз напротив обитаемой планеты. Поэтому солнечный удар окажется максимальной силы и не пройдет не по касательной, предупреждают в ФИАН. Ученые еще в четверг обнаружили выброшенные с Солнца облака плазмы, перемещающиеся в направлении Земли, а также потоки частиц, выброшенных Солнцем, которые уже достигли орбиты Земли и начали атаковать атмосферу.

-Основной удар по Земле придется, когда сюда доберутся плазменные облака, содержащие основную кинетическую энергию солнечного взрыва. Ожидается, что первый контакт магнитного поля Земли с плазмой, которая еще накануне была частью солнечной атмосферы, произойдет примерно в 10 утра по московскому времени 30 октября. Скорость облака составляет около 800 км в секунду, и его удар по Земле должен запустить крупные магнитные бури планетарного масштаба. После этого, Земля окажется внутри облака примерно на 1,5-2 суток, в течение которых, вероятно, будет испытывать почти непрерывные геомагнитные возмущения разной интенсивности. По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурями уровня 3 по 5-балльной шкале. Если это так, то по совокупности силы и продолжительности, магнитные бури станут крупнейшими за последние несколько лет, - рассказали в ФИАН.

Как предсказывают ученые, возможны сбои в работе техники, энергетических системах, перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, прерывания ВЧ-радиосвязи.

Если выбросы магнитного поля прекратятся, то накопленную  энергию Солнце сожжет за сутки и вернется в норму. Но не исключено, что активность будет нарастать. Даже при этом, как предсказывают ученые, в начале новой недели звезда почти утратит возможность влиять на Землю, так как эпицентр уходит при вращении Солнца. И крупные взрывы уже не приведут к негативным последствиям на Земле.

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