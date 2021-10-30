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Новый смертельный вирус ждет человечество, сдержать который не удастся, заявили в ВОЗ

3:47:2110/30/2021
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О новой опасности для живущих на Земле предупредил глава Всемирной организации здравоохранения Гебрейесус.

В ВОЗ предупредили, что новая инфекция будет на Земле. Фото: Pixabay

Глава Всемирной организации здравоохранения выступил на встрече министров здравоохранения и финансов стран "Большой двадцатки" и заявил, что человечество может ожидать новое испытание, с которым вряд ли удастся справиться.

- С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать, - заявил Гебрейесус.

Уроки, полученные при пандемии коронавируса, необходимо запомнить и использовать их в дальнейшем. Глава ВОЗ заявил о необходимости усиления международной организации, нового механизма ее финансирования и управления для того, чтобы более эффективно противостоять угрозе распространения новых инфекций и вирусов.

Гебрейесус заявил - для того, чтобы справится с пандемией у государств есть все инструменты, нужно только суметь правильно ими воспользоваться.  Он призвал страны, которые достигли целевого показателя, в том числе страны "Большой двадцатки", отдать приоритет международного механизму COVAX и африканскому фонду Avat.

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