Новый смертельный вирус ждет человечество, сдержать который не удастся, заявили в ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения выступил на встрече министров здравоохранения и финансов стран "Большой двадцатки" и заявил, что человечество может ожидать новое испытание, с которым вряд ли удастся справиться.
- С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать, - заявил Гебрейесус.
Уроки, полученные при пандемии коронавируса, необходимо запомнить и использовать их в дальнейшем. Глава ВОЗ заявил о необходимости усиления международной организации, нового механизма ее финансирования и управления для того, чтобы более эффективно противостоять угрозе распространения новых инфекций и вирусов.
Гебрейесус заявил - для того, чтобы справится с пандемией у государств есть все инструменты, нужно только суметь правильно ими воспользоваться. Он призвал страны, которые достигли целевого показателя, в том числе страны "Большой двадцатки", отдать приоритет международного механизму COVAX и африканскому фонду Avat.