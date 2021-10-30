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Международный день домохозяйки и домохозяина в 2021 и 2022 году: точные даты, история и традиции праздника

5:15:2110/30/2021,Ирина Новая
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Пока День домохозяев носит неофициальный характер, поэтому устоявшихся традиций празднования нет.

С древности до средних веков домашнее хозяйство связывали исключительно с женщинами. Фото: Pixabay.com

Все профессии важны – напомнить это их представителям помогают праздники, щедро разбросанные по календарю. Слова благодарности, преимущественно, звучат из уст коллег по работе. А что если работы нет, а вместо неё на человека возложены ответственные и трудоёмкие задачи по созданию домашнего уюта?

К счастью, у домохозяев тоже есть профессиональный праздник. Официальным он пока не стал, зато его признают почти во всём мире. И относится день не только к представительницам прекрасного пола. Поздравлять принято и мужчин, и пенсионеров и даже детей – всех, кто на постоянной основе поддерживает домашний очаг. А без него, как известно, погоду в доме наладить сложно.

Когда отмечают

Страны западного полушария, такие как США, Мексика и Канада, празднуют Международный день домохозяев 3 ноября каждого года. В 2021 это среда, в 2022 – четверг. Исторически дата возникла раньше летней версии, характерной для Европы.
Восточное полушарие, которому принадлежит всё постсоветское пространство, включая Россию, чествует домохозяек и домохозяев 8 июня. Ежегодно дата не меняется, в 2021 это вторник, в 2022 – среда.

Откуда праздник

С древности до средних веков домашнее хозяйство связывали исключительно с женщинами. Выносливость и свобода от деторождения позволяла мужскому полу брать на себя тяжёлую работу по добыче пищи.

В XIII веке в европейских странах сформировался термин «домохозяйка». Ещё несколько веков спустя женщины стали задумываться о задачах, не связанных с домашним трудом. Параллельно мужчины обратили свой взор на воспитание детей.
Исключительную роль домохозяек отметила в прошлом веке мексиканка Габриэла Дельгадо из Национального института женщин. По её инициативе установилась ноябрьская дата праздника. Идею подхватили в США, и к одному из Дней домохозяйки подсчитали, сколько стоит домашний труд. На тот момент сумма составила 11 тысяч долларов в год, сейчас это около 776 тысяч рублей, что соответствует месячной зарплате примерно в 64 тысячи рублей.

А в 2003 году мужчины Италии создали общественное движение, состоящее исключительно из мужчин-домохозяев. По этому поводу появилась июньская версия праздника, призывающая поздравлять не только хранительниц, но и хранителей домашнего очага.
Быть домохозяином в современном мире – абсолютно нормально. Лучшими шеф-поварами и педагогами часто становятся мужчины. А женщину никто не осудит за выбор науки или карьеры, вместо традиционного воспитания детей.

Как поздравить

Пока День домохозяев носит неофициальный характер, поэтому устоявшихся традиций празднования нет. Прекрасный выбор – отметить его в семейном кругу, компенсируя создательницам и создателям уюта их труд заботой и любовью.
По возможности, виновникам торжества устраивают день отдыха. За них убирают, готовят, моют посуду, осуществляют стирку. Если поздравляющий не силён в таких делах – еду можно заказать или пригласить домохозяев в кафе.
Менее бюджетный, но остроумный вариант – подарить любимым домохозяевам технику, которая облегчит их труд. Например, робот-пылесос избавит от необходимости часто подметать и мыть пол, особенно если в доме ребёнок.

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