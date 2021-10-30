МИД: Украинские военные взяли в плен 37 россиян в захваченном на Донбассе селе

В российском МИДе отреагировали на сообщения СМИ о захвате в плен солдатами Вооруженных сил Украины 37 российских граждан. Это произошло в «серой зоне» села Старомарьевка в Донбассе.
Ситуация в селе осложнена «фильтрационными мероприятиями» со стороны украинских военных -там комендантский час и ограничивают передвижение мирных жителей для проверки паспортного режима.
«У граждан, имеющих паспорта России и ДНР, эти документы изымались, а их владельцы подвергались насильственным действиям. Это даже вызвало вооруженную эскалацию, которая обсуждалась на заседании контактной группы 27 октября. К счастью, во время обстрелов пострадали только здания», — сделала заявление официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сейчас у въезда в Старомарьевку появились представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) и сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
«Продолжаем следить за развитием обстановки. Призываем наших партнеров по «нормандскому формату» и ОБСЕ побудить Киев к прекращению насильственных действий против местных жителей», — отметила Захарова.
МИД заявил, что Москва будет принимать все возможные меры для защиты прав и интересов российских граждан, в какой бы точке мира они ни находились.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о захвате села Старомарьевка, которое находится на линии разграничения. Киев делает попытки спровоцировать боевые действия.