Путин пообещал открыть железнодорожное сообщение с Финляндией до конца 2021 года

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё 29 октября заявил, что могут быть возобновлены в конце года туристические поездки между странами по железной дороге.
- К сожалению, большой урон был нанесён туристической отрасли, но тем не менее возобновлено авиасообщение между Россией и Финляндией. Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге, — сказал глава государства.
Российский президент отметил, что отношения между Россией и Финляндией всегда были на уровне добрых соседей и надежного партнерства.
В 2022 году будет 30 лет как государства заключили договор, в котором прописаны все условия для развития отношений между странами. Путин заявил, что пандемия коронавируса нанесла урон отношениям между странами, но все сложности вскоре будут преодолены.