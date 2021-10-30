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«Лось с Луны упал» на депутата Госдумы от КПРФ Рашкина: Эколог не поверил рассказу высокопоставленного охотника

5:19:2910/30/2021
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Охота для чиновников должна быть полностью запрещена, считает представитель «Гринпис» Ярошенко. В отношении парламентария, в машине которого обнаружили тушу лося, возбуждено уголовное дело.

Валерий Рашкин - депутат Госдумы от КПРФ. Фото: rashkinv / Instagram

Эколог и руководитель лесного отдела «Гринпис России» Алексей Ярошенко счел версию депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина о том, что он нашел в лесу тушу мертвого лося и вез передать ее сотрудникам полиции, странной. Он заявил, что необходимо на законодательном уровне запретить высокопоставленным чиновникам заниматься охотой, поскольку инцидентов, подобных тому, что произошел с парламентарием, в последнее время случается слишком много. Об этом Ярошенко заявил в беседе с «Лентой.ру».

«Теоретически конечно все могло быть. Лось упал с Луны, случайно разбился, а тут раз — и депутат. Теоретически бывает все. Мне его версия, конечно, кажется странной», — выразил скепсис Ярошенко.

По его словам, охота должна попасть в перечне противопоказаний для государственных и общественных деятелей. Между тем, из-за охотничьего лобби в Госдуме никакие изменения в законы не проходят.

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что на дороге в Саратовской области был остановлен автомобиль, за рулем которого находился депутат Госдумы Валерий Рашкин, а в машине были обнаружены части туши лося. Парламентарий рассказал сотрудникам полиции, что он нашел лосиное мясо в лесу во время прогулки и решил его забрать. При этом он отказался пройти медицинское освидетельствование. Рашкин утверждает, что его хотят оболгать. Но в МВД возбудили уголовное дело о браконьерстве.

Эколог Ярошенко скептически отнесся к рассказу депутата, он заявил, что в последнее время происходит много инцидентов во время охоты высокопоставленных представителей власти, он заявил, что необходимо принять закон, по которому чиновникам категорически запрещено выезжать на охоту, как это сделали в США еще сто лет назад.

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незаконная охотаубийство лосямнение экологаГД РФВалерий Рашкин
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