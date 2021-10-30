Приговор пожарным после трагедии в «Зимней вишни» возмутил эксперта: Им дали реальные сроки за гибель 60 человек

Приговор для обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибло 60 человек, в том числе 37 детей, прозвучал 29 октября. Двум сотрудникам пожарной части, которые находились на скамье подсудимых, вынесены реальные сроки заключения. При этом руководитель тушения пожара Андрей Бурсин проведет в заключении шесть лет, пожарный Сергей Генин - пять лет, ему вменяют халатность при тушении возгорания.
Профессор кафедры надзорной деятельности Академии Государственной противопожарной службы МЧС России Сергей Назаров пояснил для ТАСС, почему он считает несправедливым решение, вынесенное судом для пожарных.
- Законность приговора — это юридическая категория, и его оценивать будут вышестоящие суды. Но приговор должен быть еще и справедливым, ведь суд оценивает доказательства с учетом совести — такая категория введена в закон, — заявил профессор.
Как пояснил Назаров, в суде не было ответа на вопрос, могли ли пожарные оказать помощь для 37 человек, которые в тот момент находились в здании, он отметил, что звено Генина вытащили пострадавшего без сознания, на остальных уже не оставалось физических сил.
- Что касается руководителя тушения пожара, то его обвиняют в том, что он не организовал разведку. Для того чтобы спасти 60 человек, нужно 80 звеньев ГДЗС — объяснил Назаров, отметив, что если уменьшить звено до двух человек, то для спасения было бы необходимо 160 человек. Однако в кемеровском гарнизоне не было столько сил.
Теперь оказание помощи пожарными может быть осложнено тем, что спасатели будут задумываться о правильности своих действий, что негативно скажется на их реакции и принятии решений из страха быть наказанными.