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Ученые обнаружили «новый скрытый мир» в ядре Земли: открытие поражает

12:30:5710/30/2021
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Считается, что внутреннее ядро ​​Земли, самый внутренний слой планеты, представляет собой в основном твердый шар из железа и никеля размером около 760 миль (1220 км) в поперечнике.

Это новаторское открытие бросило вызов принятой на протяжении десятилетий науке о «твердом» внутреннем ядре Земли. Фото: Pixabay.com

Ученые, изучающие внутреннее устройство планеты, были поражены, обнаружив «новый скрытый мир» глубоко внутри Земли.

Это новаторское открытие бросило вызов принятой на протяжении десятилетий науке о «твердом» внутреннем ядре Земли. Считается, что внутреннее ядро ​​Земли, самый внутренний слой планеты, представляет собой в основном твердый шар из железа и никеля размером около 760 миль (1220 км) в поперечнике. Находящееся на глубине около 3200 миль под поверхностью Земли, ядро ​​отвечает за создание магнитного поля планеты, пишет express.co.uk.

Начиная с пятидесятых годов ученые обычно соглашались, что внутреннее ядро ​​твердое и окружено слоем жидкого металла.

Но согласно новому исследованию, опубликованному в Гавайском университете, «твердое» ядро ​​может быть намного более мягким, чем предполагалось ранее.

Группа ученых под руководством Ретта Батлера, геофизика из Гавайского университета в Школе океанологии и геологии Маноа (SOEST), обнаружила, что ядро ​​представляет собой смесь мягких, твердых и жидких материалов.

Эта смесь материалов простирается на верхние 150 миль внутреннего ядра.

На сегодняшний день ученым удалось достичь ядра планеты только благодаря магии Голливуда.

В фильме-катастрофе 2003 года «Ядро», например, разрозненная команда исследователей пробурила центр планеты, чтобы запустить ядро ​​серией ядерных взрывов.

Но давление и температура, испытываемые в ядре Земли, слишком велики для любой машины, не говоря уже о человеке, чтобы когда-либо посетить.

Вместо этого доктор Батлер и его коллеги изучали состав ядра, анализируя волны землетрясений .

Он сказал: «Освещенная землетрясениями в коре и верхней мантии и наблюдаемая сейсмическими обсерваториями на поверхности Земли, сейсмология предлагает единственный прямой способ исследовать внутреннее ядро ​​и его процессы».

Поскольку волны землетрясения проходят через несколько слоев планеты, их скорость изменяется, и они могут отражаться и преломляться в зависимости от минерального состава, плотности и температуры.

Доктор Батлер и его команда собирали данные по керну, отслеживая эти землетрясения прямо с противоположных концов от того места, где они были обнаружены.

Затем они использовали суперкомпьютер Japan's Earth Simulator для оценки пяти пар: Тонга-Алжир, Индонезия-Бразилия и трех пар между Чили и Китаем.

Доктор Батлер сказал: «В отличие от однородных, мягких железных сплавов, рассматриваемых во всех земных моделях внутреннего ядра с семидесятых годов, наши модели предполагают наличие смежных областей твердых, мягких и жидких или кашеобразных сплавов железа в топ-150. миль внутреннего ядра.

«Это накладывает новые ограничения на состав, тепловую историю и эволюцию Земли».

Он добавил: «Знание этого граничного условия из сейсмологии может позволить создать более совершенные предсказательные модели геомагнитного поля, которое экранирует и защищает жизнь на нашей планете».

Исследование было опубликовано в журнале Physics of the Earth and Planetary Interiors .

Полученные данные помогут ученым лучше понять динамику внутренней области ядра, а также процессы, которые генерируют магнитное поле планеты.

Исследователи планируют использовать Симулятор Земли для более детального моделирования внутреннего ядра и сравнения результатов с геомагнитным полем.

Джессика Ирвинг, сейсмолог из Бристольского университета, которая не принимала участия в исследовании, сказала Live Science: «Чем больше мы смотрим на это, тем больше понимаем, что это не одна скучная железная капля.

«Мы находим совершенно новый скрытый мир».

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