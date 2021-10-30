Ученые обнаружили «новый скрытый мир» в ядре Земли: открытие поражает

Ученые, изучающие внутреннее устройство планеты, были поражены, обнаружив «новый скрытый мир» глубоко внутри Земли.
Это новаторское открытие бросило вызов принятой на протяжении десятилетий науке о «твердом» внутреннем ядре Земли. Считается, что внутреннее ядро Земли, самый внутренний слой планеты, представляет собой в основном твердый шар из железа и никеля размером около 760 миль (1220 км) в поперечнике. Находящееся на глубине около 3200 миль под поверхностью Земли, ядро отвечает за создание магнитного поля планеты, пишет express.co.uk.
Начиная с пятидесятых годов ученые обычно соглашались, что внутреннее ядро твердое и окружено слоем жидкого металла.
Но согласно новому исследованию, опубликованному в Гавайском университете, «твердое» ядро может быть намного более мягким, чем предполагалось ранее.
Группа ученых под руководством Ретта Батлера, геофизика из Гавайского университета в Школе океанологии и геологии Маноа (SOEST), обнаружила, что ядро представляет собой смесь мягких, твердых и жидких материалов.
Эта смесь материалов простирается на верхние 150 миль внутреннего ядра.
На сегодняшний день ученым удалось достичь ядра планеты только благодаря магии Голливуда.
В фильме-катастрофе 2003 года «Ядро», например, разрозненная команда исследователей пробурила центр планеты, чтобы запустить ядро серией ядерных взрывов.
Но давление и температура, испытываемые в ядре Земли, слишком велики для любой машины, не говоря уже о человеке, чтобы когда-либо посетить.
Вместо этого доктор Батлер и его коллеги изучали состав ядра, анализируя волны землетрясений .
Он сказал: «Освещенная землетрясениями в коре и верхней мантии и наблюдаемая сейсмическими обсерваториями на поверхности Земли, сейсмология предлагает единственный прямой способ исследовать внутреннее ядро и его процессы».
Поскольку волны землетрясения проходят через несколько слоев планеты, их скорость изменяется, и они могут отражаться и преломляться в зависимости от минерального состава, плотности и температуры.
Доктор Батлер и его команда собирали данные по керну, отслеживая эти землетрясения прямо с противоположных концов от того места, где они были обнаружены.
Затем они использовали суперкомпьютер Japan's Earth Simulator для оценки пяти пар: Тонга-Алжир, Индонезия-Бразилия и трех пар между Чили и Китаем.
Доктор Батлер сказал: «В отличие от однородных, мягких железных сплавов, рассматриваемых во всех земных моделях внутреннего ядра с семидесятых годов, наши модели предполагают наличие смежных областей твердых, мягких и жидких или кашеобразных сплавов железа в топ-150. миль внутреннего ядра.
«Это накладывает новые ограничения на состав, тепловую историю и эволюцию Земли».
Он добавил: «Знание этого граничного условия из сейсмологии может позволить создать более совершенные предсказательные модели геомагнитного поля, которое экранирует и защищает жизнь на нашей планете».
Исследование было опубликовано в журнале Physics of the Earth and Planetary Interiors .
Полученные данные помогут ученым лучше понять динамику внутренней области ядра, а также процессы, которые генерируют магнитное поле планеты.
Исследователи планируют использовать Симулятор Земли для более детального моделирования внутреннего ядра и сравнения результатов с геомагнитным полем.
Джессика Ирвинг, сейсмолог из Бристольского университета, которая не принимала участия в исследовании, сказала Live Science: «Чем больше мы смотрим на это, тем больше понимаем, что это не одна скучная железная капля.
«Мы находим совершенно новый скрытый мир».