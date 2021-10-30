У трех знаков зодиака 30 октября 2021 года будет очень тяжелый день

Три знака зодиака, у которых 30 октября 2021 года будет тяжелый день, почувствуют интенсивность субботы так, как не чувствовали раньше.
Начиная день под Солнцем-Скорпионом и переходя от Льва к Луне в Деве, мы будем глубоко в эмоциональных водах нашего разума, неспособными по-настоящему увидеть то, что реально, или то, что только воображается, пишет yourtango.com.
Во время Сезона Скорпиона мысли и разговоры, как правило, становятся более глубокими и эмоционально заряженными, поскольку мы часто, наконец, начинаем говорить о вещах, которые мы держали внутри большую часть года.
Магия происходит, когда мы говорим вслух; когда мы говорим обо всем, о чем думаем, хотим или даже о чем желаем.
Однако сегодня часть энергии может быть не такой, как кажется на первый взгляд.
Луна будет переходить от Льва к знаку зодиака Дева в течение дня, переводя нас от веселой игривой энергии света к более серьезному, логическому и, возможно, даже перфекционистскому отношению.
Это может заставить нас задуматься о некоторых недавних событиях, в которых мы чувствовали большую уверенность и поддержку.
К этой, возможно, обманчивой энергии разума добавляется квадрат Солнца и Сатурна, который говорит о разочаровании в определенном аспекте или отношениях в нашей жизни.
Сегодня нельзя доверять энергии, потому что, хотя иногда мы осознаем вещи, которые ранее были скрыты, наш мозг с травмой также может заставить нас воображать ситуации, в которых нет основы для реальности.
Мы также почувствуем переключение Марса с Весов и Скорпиона, что, хотя и полезно во многих отношениях, может также обеспечить более грубую энергию для тех, кто должен обрабатывать свои собственные мысли, чтобы определить, настоящие они или нет.
Марс в Скорпионе страстен , но он также иногда побуждает нас действовать в нашей темноте.
Однако сегодня, прежде всего, было бы разумно помнить, что вещи не всегда такие, какими кажутся, особенно если нельзя доверять нашим мыслям.
Знаки зодиака, у которых 30 октября 2021 года будет тяжелый день:
Рак (21 июня - 22 июля)Как водный знак, вы могли бы подумать, что в это время вы будете дома, однако ваша энергия имеет тенденцию довольно сильно отличаться от природы Скорпиона.
Даже несмотря на то, что ваша оболочка часто является здоровым механизмом выживания, это не означает, что она всегда действует в ваших интересах. Во время сегодняшней энергии, вероятно, вы увидите ситуацию, в которой на самом деле все обстоит совсем иначе.
Отчасти это связано с тем, что, когда вы удаляете себя из ситуаций, вы также лишаетесь своей способности наблюдать и обрабатывать происходящее, но другое заключается в том, что если вы единственный, с кем говорите о вещах, тогда вы только когда-либо понимаешь это.
Иногда нам нужно, чтобы кто-то еще указал, что это наша травма, а не наше исцеление.
Что касается вас сегодня, постарайтесь найти время, чтобы больше не избегать ситуаций, которые вызывают у вас дискомфорт. Пока не предпринимайте никаких действий, но будьте готовы позволить себе увидеть правду о ситуации.
Лжем ли мы себе, чтобы лучше понять ситуацию, или лжем, чтобы у нас не было надежды, это все равно неправда. Истина - это всегда промежуток между ними, который мы просто должны открыться, чтобы получать, независимо от того, насколько это неудобно.
Козерог (22 декабря - 19 января)Сегодня, когда вас окружает столько энергии, вам нужно следить за тем, чтобы не разочароваться в собственном выборе и действиях.
Когда вы в последний раз чувствовали себя так, будто действительно ясно видели себя? Что вы могли смотреть в зеркало и чувствовать себя как дома в своем теле и жизни? Насколько вы можете, проблемы решают и выполняют практически любую задачу, которая встречается на вашем пути, вам часто бывает сложно увидеть себя таким, какой вы есть, а не таким, каким вы хотите или надеетесь быть.
То, что у вас есть ясные намерения в сердце, не означает, что вы всегда встречаетесь с другими такими же. То, что вы чувствуете, что стараетесь изо всех сил, не означает, что другие будут чувствовать то же самое.
Сегодня постарайтесь выйти из страха, который вы испытываете по поводу того, что вы недостаточно хороши, и вместо этого постарайтесь быть честным с самим собой в отношении своих действий и слов, которые создали вашу текущую жизненную ситуацию. Никогда не бывает легко увидеть правду о том, как обстоят дела, но если мы этого не сделаем, нам суждено остаться жить во лжи.
Телец (20 апреля - 20 мая)Как земной знак прямо сейчас , это может показаться большим, по крайней мере, до тех пор, пока Венера не перейдет в Козерога на следующей неделе. Несмотря на то, что вы один из правящих знаков Венеры, прямо сейчас, когда на вас направляется большая энергия Скорпиона, вам может казаться, что кто-то постоянно идет на ваш парад.
В жизни и даже в любви вы склонны замалчивать некоторые проблемы, которые необходимо решить. Желать, чтобы все было идеально, красиво и стабильно, действительно иметь дело с твердым основанием - это не то, чем вы всегда хотите заниматься.
Дело не в том, что вы против этого, но для того, чтобы на самом деле пройти сквозь тьму вместе с другим или даже в одиночку и иметь возможность выйти с другой стороны, необходимо, чтобы мы засучили рукава и немного испачкались.
Это означает, что мы имеем дело с вещами, которые вызывают дискомфорт или неловкость, и, несмотря на то, что вы жаждете солидности в своей жизни, на самом деле выполнение работы для ее достижения иногда кажется слишком сложным.
Не позволяйте убеждениям или иллюзиям о том, что что-то непросто, мешает вам на самом деле предпринять шаги для создания того, чего вы хотите. Ничего стоящего никогда не давалось легко.