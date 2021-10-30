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На какие органы влияет коронавирус и почему старение происходит после него очень быстро: мнения экспертов

5:18:2710/30/2021,Ирина Новая
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Сам вирус выводится из организма в считанные дни, зато восстанавливать повреждённые органы и ткани приходится в течение недель и месяцев после выздоровления.

Не так страшен коронавирус, как его последствия – с таким утверждением согласится большинство медиков. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Не так страшен коронавирус, как его последствия – с таким утверждением согласится большинство медиков. Сам вирус выводится из организма в считанные дни, зато восстанавливать повреждённые органы и ткани приходится в течение недель и месяцев после выздоровления.

Мнение, что осложнения вызывает только тяжёлая форма заболевания – ошибочно. Всемирная организация здравоохранения говорит, что последствия коронавируса затягиваются, как минимум, у каждого десятого переболевшего. Собранная американскими учёными база насчитывает больше 50-ти вариантов осложнений. Некоторые из них весьма неожиданные.

Ускоренное старение

Воспалительный процесс, захватывающий организм в ответ на вторжение коронавируса, провоцирует раннее увядание. Предположение развивает главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева.
Органы, в чьих клетках обосновался коронавирус, становятся мишенями для иммунитета. Тот пытается «выжечь» врага воспалением. Оно легко выходит из-под контроля и становится системным. Это изнашивает организм, что выражается в заболеваниях, приписываемых старости. Одни пациенты начинают быстро лысеть, у других развивается миокардит, третьи, по наблюдениям американских медиков, теряют зубы.

Нервная система

Среди отсроченных последствий серьёзное место занимает повреждение нервных окончаний. Месяцами пациенты могут отмечать выкручивание и покалывание в спине и конечностях. Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объясняет это повреждением нервных волокон. Их полное восстановление занимает немало времени.
Когнитивные нарушения, вызванные «знакомством» вируса с тканями мозга, давно стали классикой. После болезни пропадает или изменяется обоняние, наступает тревожность вплоть до депрессии, возникают проблемы с концентрацией, сном и вниманием.

Кровеносный аппарат

Атака вируса на эндотелий, выстилающий кровеносные сосуды изнутри, заставляет организм «латать» повреждения тромбоцитами. Эти клетки легко слипаются в тромбы. Слишком крупные отрываются от стенки сосуда и попадают в кровоток, угрожая перекрыть доступ к жизненно важным органам.

Риск тромбоза при коронавирусе достаточно высокий. По оценкам Минздрава, кровь сгущается у 20-30% пациентов.
Иногда после выздоровления продолжается васкулит – атака иммунитета на кровеносные сосуды, куда попадали вирусные частицы.

Органы дыхания

Лёгкие – бесспорный лидер по тяжести осложнений. Коронавирус прочно связывается с их белковыми рецепторами. Иммунитет выдворяет его оттуда «с боем». В результате ткань либо заполняется слизью, либо заменяется на соединительную. Это мешает лёгким перекачивать кислород в необходимых количествах.
Треть пациентов после выздоровления отмечает одышку, чуть меньше жалуются на кашель и боли за грудиной. Недостаток кислорода вызывает ощутимую слабость и головокружение.

Удар по поджелудочной

Свежее исследование итальянских учёных во главе с эндокринологом Паоло Фиориной обнаружило, как часто коронавирус вызывает сахарный диабет. Почти половина госпитализированных после выздоровления впервые отмечают повышение сахара в крови. Треть из них не возвращаются к нормальному состоянию за полгода.
Количество сахара в крови регулирует в основном инсулин – гормон поджелудочной железы. Этот орган – одна из главных мишеней коронавируса. Попадая туда, он заставляет поджелудочную вырабатывать неадекватное количество инсулина. Его избыток приводит к диабету II типа, а недостаток – к I типу. Учёные опасаются, что пандемию коронавируса может сменить наплыв сахарного диабета.

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вирусисследованияпоследствиязаражениеорганыстарениепандемияCOVID-19на что влияетМинздрав РФОльга ТкачёваАндрей Кондрахин
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