«Я все потерял»: Кардиохирург Покушалов признался в растрате 1,9 млрд рублей в клинике Мешалкина Новосибирска

Евгений Покушалов, известный кардиохирург, раскаялся. Он признался в том, что растратил 1,9 миллиарда бюджетных рублей, когда находился в должности топ-менеджер клиники имени Мешалкина. Производить хищения ему удавалось путем манипуляций с госзакупками в составе преступной группы, в составе которой бывшее руководство клиники и директора фармкомпаний.
Заседание суда проводилось без журналистов. О том, что происходило в зале, рассказала гособвинитель Оксана Толстых для НГС.
— Он раскаялся, признал свою вину, отметив, что в преступный сговор его втянули непосредственные руководители клиники. Сказал, что для него, как человека, посвятившего жизнь науке, произошедшее — огромная личная трагедия, он всё потерял. Отметил, что его достижения признаны во всём мире, что он имеет высшую награду в области науки, ему важно продолжить профессиональную деятельность.
Евгений Покушалов обратился к суду с просьбой о снижении категории преступления. В этом случае приговор может быть не связан с лишением свободы или в виде штрафа. О роли Покушалова в ходе расследования и его профессиональной деятельности рассказал адвокат Николай Украинцев.
- В интересах общества, справедливости и государства сохранить статус Покушалова, в котором он пребывал до уголовного преследования: это человек с большой буквы, врач с большой буквы, специалист высокой квалификации. С учетом раскаяния моего подзащитного позиция гособвинения кажется нам излишне суровой, — рассказал НГС Украинцев.
В настоящее время известно, что фигуранты уголовного дела возместили часть убытков, принесенных бюджету. Из 1,8 миллиарда рублей вернули 960 миллионов, из которых Покушалов отдал 28 миллионов. Имущество подозреваемых арестовано.
В мае этого года в доход государства была взыскана квартира в США стоимость которой 1,2 миллиона долларов. Подсудимый не смог доказать, что купил ее на заработанные деньги.