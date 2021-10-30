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«Я все потерял»: Кардиохирург Покушалов признался в растрате 1,9 млрд рублей в клинике Мешалкина Новосибирска

6:58:5910/30/2021
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Он раскаялся, отметив, что в преступный сговор его втянули непосредственные руководители клиники. Произошедшее подсудимый расценивает ка личную трагедию, но хочет по-прежнему заниматься наукой.

Евгений Покушалов - кардиохирург из клиники имени Мешалкина. Фото: Википедии

Евгений Покушалов, известный кардиохирург, раскаялся. Он признался в том, что растратил 1,9 миллиарда бюджетных рублей, когда находился в должности топ-менеджер клиники имени Мешалкина. Производить хищения ему удавалось путем манипуляций с госзакупками в составе преступной группы, в составе которой бывшее руководство клиники и директора фармкомпаний.

Заседание суда проводилось без журналистов. О том, что происходило в зале, рассказала гособвинитель Оксана Толстых для НГС.

— Он раскаялся, признал свою вину, отметив, что в преступный сговор его втянули непосредственные руководители клиники. Сказал, что для него, как человека, посвятившего жизнь науке, произошедшее — огромная личная трагедия, он всё потерял. Отметил, что его достижения признаны во всём мире, что он имеет высшую награду в области науки, ему важно продолжить профессиональную деятельность.

Евгений Покушалов обратился к суду с просьбой о снижении категории преступления. В этом случае приговор может быть не связан с лишением свободы или в виде штрафа. О роли Покушалова в ходе расследования и его профессиональной деятельности рассказал адвокат Николай Украинцев.

- В интересах общества, справедливости и государства сохранить статус Покушалова, в котором он пребывал до уголовного преследования: это человек с большой буквы, врач с большой буквы, специалист высокой квалификации. С учетом раскаяния моего подзащитного позиция гособвинения кажется нам излишне суровой, — рассказал НГС Украинцев.

В настоящее время известно, что фигуранты уголовного дела возместили часть убытков, принесенных бюджету. Из 1,8 миллиарда рублей вернули 960 миллионов, из которых Покушалов отдал 28 миллионов. Имущество подозреваемых арестовано.

В мае этого года в доход государства была взыскана квартира в США стоимость которой 1,2 миллиона долларов. Подсудимый не смог доказать, что купил ее на заработанные деньги.

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обвинениепоследнее словокардиохирургНМИЦ имени МешалкинаЕвгений Покушалов
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