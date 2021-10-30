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Солнечная буря на Хэллоуин: НАСА предупреждает о мощной вспышке, которая обрушится на Землю

5:56:1910/30/2021
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На Солнце произошла крупная солнечная вспышка в ходе сильнейшего шторма, наблюдаемого в текущем погодном цикле. По сообщениям, он запустил так называемую солнечную вспышку класса X1, самую мощную в своем роде.

Выброс корональной массы от вспышки может обрушиться на Землю за выходные. Фото: Pixabay.com

Солнечный шторм должен нанести «прямой удар» по Земле, по мнению экспертов после того, как НАСА предупредило о «значительном» извержении Солнца.

На Солнце произошла крупная солнечная вспышка в ходе сильнейшего шторма, наблюдаемого в текущем погодном цикле. По сообщениям, он запустил так называемую солнечную вспышку класса X1, самую мощную в своем роде, пик которой пришелся на 15:30. Представители НАСА назвали это «значительной солнечной вспышкой», добавив, что это было снято в реальном времени на видео обсерваторией солнечной динамики космического агентства. Самая мощная категория солнечных вспышек, «вспышки X-класса», основана на системе классификации, которая разделяет солнечные вспышки по их силе. Самые маленькие - это А-класс, за ними следуют B, C, M и X, пишет express.co.uk.

Выброс корональной массы от вспышки может обрушиться на Землю за выходные. CME - это большой выброс заряженных частиц, исходящий от вспышки. Когда они попадают в атмосферу, в которой находятся спутники, перебои в подаче электроэнергии и широко распространенные сбои связи вызывают серьезное беспокойство.

Это уже вызвало некоторый хаос, вызвав временное, но сильное отключение радиосвязи в освещенной солнцем части Южной Америки. Синоптик космической погоды из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) сообщил, что событие R3 (сильное отключение радиоизлучения) произошло в результате «импульсной вспышки». что «похоже, имеет сигнатуры, связанные с выбросом корональной массы (CME)».

А это может означать плохие новости, и, как сообщается, грядет еще больше хаоса.

Синоптики космической погоды на Spaceweather.com заявили, что CME стремительно приближается к Земле на скорости 1260 км / с (2,8 миллиона миль в час). Прогнозируется, что он может ударить по Земле к субботе или воскресенью.

Доктор Тамита Сков, физик по космической погоде, сказала в Твиттере: «Прямое попадание в Хеллоуин! Солнечная буря, начавшаяся сегодня во время X-вспышки, действительно направлена ​​на Землю! Прогнозы НАСА подтверждают удар к началу 31 октября. Ожидайте полярных сияний в средних широтах, а также проблем с приемом GPS и перебоев в работе любительского радио на ночной стороне Земли!»

Но в то время как вспышки класса X представляют собой наиболее интенсивную категорию солнечных вспышек, число указывает на силу вспышки категории X.

К счастью, X-1 считается наименее мощным, поэтому мы должны быть благодарны за то, что у нас нет X-2, который был бы вдвое мощнее, или даже X-10, в 10 раз сильнее, чем шторм, направляющийся к Земле вправо. Но даже незначительный шторм может вызвать хаос, если он вступит в непосредственный контакт со спутником.

В то время как CME был запущен в космос 28 октября из взорвавшегося пятна, ожидается, что геомагнетическая буря с рейтингом G-3 (от 1 до 5) ударит по геомагнитному полю Земли.

Такие штормы могут вызывать полярные сияния, видимые невооруженным глазом, а шторм G-2 в начале этого месяца принес некоторым удачливым британским зрителям виды на захватывающее северное сияние.

В этом месяце Express.co.uk поговорил с экспертом по космической погоде профессором Мэтью Оуэном из Университета Рединга о том ущербе, который могут нанести геомагнитные бури. И он предупредил, что в худшем случае мы можем увидеть глобальное отключение электроэнергии на несколько дней.

На этот раз с штормом уровня G-3, более сильным, чем шторм G-2 ранее в этом месяце, нас может ждать настоящий шок. Великобритания уже однажды испытала разрушительные последствия солнечной бури. Еще в 1859 году на Землю обрушилась мощная геомагнитная буря. Известная как Кэррингтонское событие, это была самая мощная солнечная буря за всю историю наблюдений.

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