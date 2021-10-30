Кто такие метеопаты? Почему на них влияют магнитные колебания Солнца?

Метеозависимостью страдают 75% населения. Из них больше женщин, чем мужчин.
Причины.
Метеозависимость - это нарушение приспосабливаемости организма человека к изменением в погоде.
На состояние здоровья человека могут оказывать влияния разные факторы:
1. Колебания температурного режима в погоде, перепады температур.
2. Перемена атмосферного давления, снижение или повышение.
3. Магнитные бури.
4. Перемены влажности воздуха, например, когда пошел дожди или снег.
5. Колебания показателя кислорода в воздухе.
6. Скорость ветра, в основном чем ветер сильнее, тем пагубнее влияние на организм.
7. Фазы Луны.
Виды метеочувствительности.
1. Сердечный вид. При этом виде возникают сбои в сердечно-сосудистой системе, а также происходит сбой в дыхательной системе.
При этом виде метеочувствительности возникают следующие симптомы: Перепады артериального давления, кислородное голодание, сбивчивость дыхания, боли в области сердца, перепады настроения.
2. Мозговой вид. Перепады в погоде влияют на работоспособность сосудов головного мозга.
Симптомы: мигрень, точечные боли разных участков головы, головокружение, нарушение четкости зрения, вялость, спутанность пространства, панические атаки.
Артралгический тип. При таком виде страдает двигательный аппарат.
Симптомы: боли в суставах, если у человека ранее были травмы, то те места могут болеть, зуд в области шрамов.
На метеопатию очень сильно влияет солнце. Когда на нем происходят вспышки, люди спустя время, когда удар доходит да магнитного поля земли, начинают чувствовать перепады настроения и проблемы со здоровьем.
Минимизировать удар на организм можно, если знать заранее дни магнитных бурь.