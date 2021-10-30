Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
30.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кто такие метеопаты? Почему на них влияют магнитные колебания Солнца?

9:00:4010/30/2021,Анна Филатова
0

Минимизировать удар на организм можно, если знать заранее дни магнитных бурь.

От метеозависимости чаще страдают женщины, чем мужчины. Фото: Рixabay.com
От метеозависимости чаще страдают женщины, чем мужчины. Фото: Рixabay.com

Метеозависимостью страдают 75населенияИз них больше женщинчем мужчин.

Причины.

Метеозависимость - это нарушение приспосабливаемости организма человека к изменением в погоде.

На состояние здоровья человека могут оказывать влияния разные факторы:

1Колебания температурного режима в погодеперепады температур.
2Перемена атмосферного давленияснижение или повышение.
3Магнитные бури.
4Перемены влажности воздуханапримеркогда пошел дожди или снег.
5Колебания показателя кислорода в воздухе.
6Скорость ветрав основном чем ветер сильнеетем пагубнее влияние  на организм.
7Фазы Луны.

Виды метеочувствительности.

1Сердечный видПри этом виде возникают сбои в сердечно-сосудистой системеа также происходит сбой в дыхательной системе.

При этом виде метеочувствительности возникают следующие симптомыПерепады артериального давлениякислородное голоданиесбивчивость дыханияболи в области сердцаперепады настроения.

2Мозговой видПерепады в погоде влияют на работоспособность сосудов головного мозга.

Симптомымигреньточечные боли разных участков головыголовокружениенарушение четкости зрениявялостьспутанность пространствапанические атаки.

Артралгический типПри таком виде страдает двигательный аппарат.
Симптомыболи в суставахесли у человека ранее были травмыто те места могут болетьзуд в области шрамов.

На метеопатию очень сильно влияет солнцеКогда на нем происходят вспышкилюди спустя времякогда удар доходит да магнитного поля землиначинают чувствовать перепады настроения и проблемы со здоровьем.

Минимизировать удар на организм можноесли знать заранее дни магнитных бурь.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
земляздоровьесолнца
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы являетесь метеозависимым человеком?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кто такие метеопаты? Почему на них влияют магнитные колебания Солнца?
9:00:40 10/30/2021
Кто такие метеопаты? Почему на них влияют магнитные колебания Солнца?
В Новосибирской области в сентября 2021 года скончались от коронавируса в 4 раза больше пациентов, чем в 2020-м
8:41:56 10/30/2021
В Новосибирской области в сентября 2021 года скончались от коронавируса в 4 раза больше пациентов, чем в 2020-м
Застигнутый в постели с 16-летней девочкой убил подругу и ее родителей
8:26:34 10/30/2021
Застигнутый в постели с 16-летней девочкой убил подругу и ее родителей
Облако солнечной плазмы летит со скоростью 973 км/с и завтра обрушится на Землю мощной магнитной бурей
8:17:56 10/30/2021
Облако солнечной плазмы летит со скоростью 973 км/с и завтра обрушится на Землю мощной магнитной бурей
Скончался легендарный диктор советского телевидения Игорь Кириллов: Названа причина смерти народного артиста СССР
8:04:34 10/30/2021
Скончался легендарный диктор советского телевидения Игорь Кириллов: Названа причина смерти народного артиста СССР
Десятки гомосексуалистов из Афганистана вывезли власти Великобритании
7:23:59 10/30/2021
Десятки гомосексуалистов из Афганистана вывезли власти Великобритании
Почему по народным приметам 31 октября необходимо обязательно сходить на луковый базар?
7:00:38 10/30/2021
Почему по народным приметам 31 октября необходимо обязательно сходить на луковый базар?
«Я все потерял»: Кардиохирург Покушалов признался в растрате 1,9 млрд рублей в клинике Мешалкина Новосибирска
6:58:59 10/30/2021
«Я все потерял»: Кардиохирург Покушалов признался в растрате 1,9 млрд рублей в клинике Мешалкина Новосибирска
Скрывавшая беременность девушка родила в ванной и задушила сына, когда он заплакал
6:21:34 10/30/2021
Скрывавшая беременность девушка родила в ванной и задушила сына, когда он заплакал
Приговор пожарным после трагедии в «Зимней вишни» возмутил эксперта: Им дали реальные сроки за гибель 60 человек
5:57:43 10/30/2021
Приговор пожарным после трагедии в «Зимней вишни» возмутил эксперта: Им дали реальные сроки за гибель 60 человек