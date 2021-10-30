Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
30.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Застигнутый в постели с 16-летней девочкой убил подругу и ее родителей

8:26:3410/30/2021
0

Теперь ему грозит до 150 лет тюремного заключения, хотя у него, как сообщают местные СМИ, будет право на условно-досрочное освобождение через 25 лет.

В США 19-летний парень убил девушку и ее родителей. Фото: Humboldt County Sheriff's Office

В США, штате Калифорния в начале года произошло тройное убийство. Тогда погибли 16-летняя девушка и ее мать с отчимом. Убийца — 19-летний возлюбленный девушки, которого ее родители застали в постели с дочерью. Об этом стало известно из сообщения в издании New York Post.

Отмечается, что Маурисио Джонсон, которому на момент стрельбы было 18 лет, был в доме 40-летних Никки Меткалфа, Маргаретт Мун и их 16-летней дочери Шелли Отем Мэй Мунон с разрешения друзей, которые там тоже жили, и распивал вместе с компанией алкогольные напитки.

После того, как все, кто находились в доме, разошлись по комнатам, отчим увидел, что в комнату к его падчерице забрался гость и лежит в ее кровати. Мужчины начали драться, парень побежал на первый этаж дома со спущенными штанами, там он достал пистолет и убил выстрелом главу семейства. Мать девушки вышла на шум и также получила пулю. В итоге «возлюбленный» решил не оставлять свидетелей и убил девушку. После совершения преступления молодой человек вместе со своей матерью и ее сожителем покинули штат. Их задержали в Юте.

26 октября он признал себя виновным в совершении трех убийств. Теперь ему грозит до 150 лет тюремного заключения, хотя у него, как сообщают местные СМИ, будет право на условно-досрочное освобождение через 25 лет.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
тройное убийствоотчим застал в постелисбежал из штата
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Успеет воспользоваться правом на освобождение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Облако солнечной плазмы летит со скоростью 973 км/с и завтра обрушится на Землю мощной магнитной бурей
8:17:56 10/30/2021
Облако солнечной плазмы летит со скоростью 973 км/с и завтра обрушится на Землю мощной магнитной бурей
Скончался легендарный диктор советского телевидения Игорь Кириллов: Названа причина смерти народного артиста СССР
8:04:34 10/30/2021
Скончался легендарный диктор советского телевидения Игорь Кириллов: Названа причина смерти народного артиста СССР
После жестокого избиения девочки в школьном туалете власть Новосибирской области приказала минобру оценить работу педагогов гимназии №8
7:45:20 10/30/2021
После жестокого избиения девочки в школьном туалете власть Новосибирской области приказала минобру оценить работу педагогов гимназии №8
Десятки гомосексуалистов из Афганистана вывезли власти Великобритании
7:23:59 10/30/2021
Десятки гомосексуалистов из Афганистана вывезли власти Великобритании
Почему по народным приметам 31 октября необходимо обязательно сходить на луковый базар?
7:00:38 10/30/2021
Почему по народным приметам 31 октября необходимо обязательно сходить на луковый базар?
«Я все потерял»: Кардиохирург Покушалов признался в растрате 1,9 млрд рублей в клинике Мешалкина Новосибирска
6:58:59 10/30/2021
«Я все потерял»: Кардиохирург Покушалов признался в растрате 1,9 млрд рублей в клинике Мешалкина Новосибирска
Скрывавшая беременность девушка родила в ванной и задушила сына, когда он заплакал
6:21:34 10/30/2021
Скрывавшая беременность девушка родила в ванной и задушила сына, когда он заплакал
Приговор пожарным после трагедии в «Зимней вишни» возмутил эксперта: Им дали реальные сроки за гибель 60 человек
5:57:43 10/30/2021
Приговор пожарным после трагедии в «Зимней вишни» возмутил эксперта: Им дали реальные сроки за гибель 60 человек
БердскВ Бердске подозревают коронавирус почти у 1000 жителей, свыше 200 болеют на 30 октября
5:39:42 10/30/2021
В Бердске подозревают коронавирус почти у 1000 жителей, свыше 200 болеют на 30 октября
У трех знаков зодиака 30 октября 2021 года будет очень тяжелый день
5:20:34 10/30/2021
У трех знаков зодиака 30 октября 2021 года будет очень тяжелый день