Застигнутый в постели с 16-летней девочкой убил подругу и ее родителей

В США, штате Калифорния в начале года произошло тройное убийство. Тогда погибли 16-летняя девушка и ее мать с отчимом. Убийца — 19-летний возлюбленный девушки, которого ее родители застали в постели с дочерью. Об этом стало известно из сообщения в издании New York Post.
Отмечается, что Маурисио Джонсон, которому на момент стрельбы было 18 лет, был в доме 40-летних Никки Меткалфа, Маргаретт Мун и их 16-летней дочери Шелли Отем Мэй Мунон с разрешения друзей, которые там тоже жили, и распивал вместе с компанией алкогольные напитки.
После того, как все, кто находились в доме, разошлись по комнатам, отчим увидел, что в комнату к его падчерице забрался гость и лежит в ее кровати. Мужчины начали драться, парень побежал на первый этаж дома со спущенными штанами, там он достал пистолет и убил выстрелом главу семейства. Мать девушки вышла на шум и также получила пулю. В итоге «возлюбленный» решил не оставлять свидетелей и убил девушку. После совершения преступления молодой человек вместе со своей матерью и ее сожителем покинули штат. Их задержали в Юте.
26 октября он признал себя виновным в совершении трех убийств. Теперь ему грозит до 150 лет тюремного заключения, хотя у него, как сообщают местные СМИ, будет право на условно-досрочное освобождение через 25 лет.