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Скрывавшая беременность девушка родила в ванной и задушила сына, когда он заплакал

6:21:3410/30/2021
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Останки новорожденного нашли в мае 2021 года. Мальчик скончался от асфиксии, установили судмедэксперты. Анализ ДНК подтвердил материнство. Теперь мать обвиняют в убийстве.

Девушка родила в ванной и убила сына, чтобы его не услышали родители. Фото: Рixabay.com

После родов девушка задушила своего новорожденного сына и закопала его труп во дворе дома. Преступление произошло в городе Лейден штата Иллинойс (США). Предположительно, младенец родился между 31 октября и 30 ноября 2020 года.

23-летняя Алвори Чавес Рамос родила ребенка в ванной и сразу же избавиться от него, передает People.

Новорожденный начал плакать, мать "положила руку на нос и рот ребенка, чтобы члены семьи в доме не обнаружили его", рассказали следователи. А когда ребенок перестал подавать признаки жизни, она положила его в пакет и закопала на заднем дворе дома, в котором жила с родителями.

Останки новорожденного нашли в мае 2021 года. Мальчик скончался от асфиксии, установили судмедэксперты.

После чего следователи провели анализ ДНК и родство  Чавес Рамос с убитым ребенком подтвердилось. Теперь девушку обвиняют в убийстве первой степени. Вину она не отрицает, но пояснила в ходе расследования, что скрывала беременность от своих родных, боясь их гнева.

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