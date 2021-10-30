Скрывавшая беременность девушка родила в ванной и задушила сына, когда он заплакал

После родов девушка задушила своего новорожденного сына и закопала его труп во дворе дома. Преступление произошло в городе Лейден штата Иллинойс (США). Предположительно, младенец родился между 31 октября и 30 ноября 2020 года.
23-летняя Алвори Чавес Рамос родила ребенка в ванной и сразу же избавиться от него, передает People.
Новорожденный начал плакать, мать "положила руку на нос и рот ребенка, чтобы члены семьи в доме не обнаружили его", рассказали следователи. А когда ребенок перестал подавать признаки жизни, она положила его в пакет и закопала на заднем дворе дома, в котором жила с родителями.
Останки новорожденного нашли в мае 2021 года. Мальчик скончался от асфиксии, установили судмедэксперты.
После чего следователи провели анализ ДНК и родство Чавес Рамос с убитым ребенком подтвердилось. Теперь девушку обвиняют в убийстве первой степени. Вину она не отрицает, но пояснила в ходе расследования, что скрывала беременность от своих родных, боясь их гнева.