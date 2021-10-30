Jeep Wrangler анонсировал первый 7-местный концептуальный грузовик

Jeep только что выпустил свои первые трехрядные модели за десять лет с Grand Cherokee L, Wagoneer и Grand Wagoneer, но уже дразнит другую.
Jeep Wrangler Overlook - концептуальный грузовик, построенный для автосалона SEMA в Лас-Вегасе, который впервые добавляет к внедорожнику семь пассажиров, пишет foxnews.com.
Jeep расширил пассажирский салон на фут в грузовой отсек, чтобы разместить третий ряд сидений, в результате чего хвост стал немного длиннее, чем у стандартного Wrangler.
Jeep также добавил крышу в стиле сафари с окнами, которые обеспечивают пять дополнительных дюймов высоты над головой, чтобы помочь разместить третий ряд.
Поскольку выставка SEMA - это в первую очередь форум для демонстрации аксессуаров после продажи, Overlook также оснащен двухдюймовым подъемным комплектом Jeep Performance Parts, 37-дюймовыми шинами, стальными бамперами, дополнительным освещением на капоте и обивкой из материала Katzkin. кожа.
Jeep не сказал, намерен ли он запустить в производство трехрядную модель Wrangler или комплект для переоборудования, но в наши дни бренд, похоже, находится в настроении «чем больше, тем веселее».