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Jeep Wrangler анонсировал первый 7-местный концептуальный грузовик

11:30:5310/30/2021
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Jeep расширил пассажирский салон на фут в грузовой отсек, чтобы разместить третий ряд сидений, в результате чего хвост стал немного длиннее, чем у стандартного Wrangler.

Концепт Jeep Wrangler Overlook - это первый трехрядный Wrangler. Фото: Foxnews.com

Jeep только что выпустил свои первые трехрядные модели за десять лет с Grand Cherokee L, Wagoneer и Grand Wagoneer, но уже дразнит другую.

Jeep Wrangler Overlook - концептуальный грузовик, построенный для автосалона SEMA в Лас-Вегасе, который впервые добавляет к внедорожнику семь пассажиров, пишет foxnews.com.

Jeep расширил пассажирский салон на фут в грузовой отсек, чтобы разместить третий ряд сидений, в результате чего хвост стал немного длиннее, чем у стандартного Wrangler.

Jeep также добавил крышу в стиле сафари с окнами, которые обеспечивают пять дополнительных дюймов высоты над головой, чтобы помочь разместить третий ряд.

Поскольку выставка SEMA - это в первую очередь форум для демонстрации аксессуаров после продажи, Overlook также оснащен двухдюймовым подъемным комплектом Jeep Performance Parts, 37-дюймовыми шинами, стальными бамперами, дополнительным освещением на капоте и обивкой из материала Katzkin. кожа.

Jeep не сказал, намерен ли он запустить в производство трехрядную модель Wrangler или комплект для переоборудования, но в наши дни бренд, похоже, находится в настроении «чем больше, тем веселее».

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