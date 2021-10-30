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Десятки гомосексуалистов из Афганистана вывезли власти Великобритании

7:23:5910/30/2021
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После смены режима в Кабуле геев неминуемо ждут расправы, а может и смерть, посчитали в британском МИД.

В Афганистане геев преследуют, поэтому британцы их вывозят. Фото: Pixabay

Британский власти сделали все возможное, чтобы вывезти как можно больше представителей ЛГБТ из Афганистана.

Спасением беженцев-геев занялись по инициативе главы МИД страны Лиз Трасс. Об этом сообщается в издании Reuters. Известно, что в настоящее время уже перевезены 29 представителей ЛГБТ, сообщается, что в будущем их число станет больше.

В Лондоне пояснили, что после смены власти в Афганистане проживание геев в стран стало небезопасным, они сталкиваются с преследованием и нападениями.

В августе 2021 года в стране сменилось правление - к власти пришли представители радикального движения Талибан*, которые вводят законы шариата. После вывода войск США в стране ввели запрет на музыку, появление женщин в общественных местах, их учеба и работа, и другие законы, ущемляющие права большого числа граждан страны.

Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.

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геипреследованиевывезли в Великобританию
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