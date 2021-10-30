После жестокого избиения девочки в школьном туалете власть Новосибирской области приказала минобру оценить работу педагогов гимназии №8

В пресс-службе правительства Новосибирской области отреагировали на сообщение об издевательствах над ученицей в одной из новосибирских гимназий. Как сообщал "Курьер.Среда", прокуратура и Следственный комитет начали проверку инцидента в новосибирской школе, где 13-летняя гимназистка избила одноклассницу в школьном туалете. Пострадавшая после этого попала в больницу с сотрясением мозга.
-В связи с публикациями в СМИ и социальных медиа об инциденте и систематическом буллинге в отношении несовершеннолетней в новосибирской гимназии №8, областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав министерству образования Новосибирской области и департаменту образования мэрии Новосибирска поручено провести проверку с целью установления обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет дана оценка действиям руководства и персонала учебного заведения, определены и приняты необходимые меры для исключения подобных ситуаций в будущем. Ситуация в образовательной организации взята на особый контроль, - сообщили "Курьер.Среда" в региональном правительстве 30 октября.
Известно, что травля девочки длится уже несколько лет.
После проверки прокуратура примет меры реагирования будут приняты в случае наличия оснований, заявили в субботу в ведомстве.
27 октября в гимназии Первомайского района Новосибирска между двумя ученицами школы произошел конфликт, переросший в драку. СКР тоже выясняет причины инцидента в ходе уголовно-процессуальной проверки.
Драку записали на видео: одна девочка таскает за волосы и бьет другую в школьном туалете. Жертва насилия залезла на подоконник, чтобы избежать ударов.
Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в школе №3 "Пеликан" Бердска 13-летний мальчик одним ударом проломил лобную кость 7-класснику. Прокуратура Бердска тоже инициировала проверку после того, как пострадавший школьник попал в больницу с тяжелой травмой.