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После жестокого избиения девочки в школьном туалете власть Новосибирской области приказала минобру оценить работу педагогов гимназии №8

7:45:2010/30/2021
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Школьницу увезли в больницу с сотрясением мозга. После того, как прокуратура и СКР инициировали проверку в школе, к ней подключили комиссию по делам несовершеннолетних.

Над девочкой издеваются в школе Новосибирска несколько лет. Фото: Рixabay.com

В пресс-службе правительства Новосибирской области отреагировали на сообщение об издевательствах над ученицей в одной из новосибирских гимназий. Как сообщал "Курьер.Среда", прокуратура и Следственный комитет начали проверку инцидента в новосибирской школе, где 13-летняя гимназистка избила одноклассницу в школьном туалете. Пострадавшая после этого попала в больницу с сотрясением мозга.

-В связи с публикациями в СМИ и социальных медиа об инциденте и систематическом буллинге в отношении несовершеннолетней в новосибирской гимназии №8, областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав министерству образования Новосибирской области и департаменту образования мэрии Новосибирска поручено провести проверку с целью установления обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет дана оценка действиям руководства и персонала учебного заведения, определены и приняты необходимые меры для исключения подобных ситуаций в будущем. Ситуация в образовательной организации взята на особый контроль, - сообщили "Курьер.Среда" в региональном правительстве 30 октября.

Известно, что травля девочки длится уже несколько лет.

После проверки прокуратура примет меры реагирования будут приняты в случае наличия оснований, заявили в субботу в ведомстве.

27 октября в гимназии Первомайского района Новосибирска между двумя ученицами школы произошел конфликт, переросший в драку. СКР тоже выясняет причины инцидента в ходе уголовно-процессуальной проверки.

Драку записали на видео: одна девочка таскает за волосы и бьет другую в школьном туалете. Жертва насилия залезла на подоконник, чтобы избежать ударов.

Ранее "Курьер.Среда" сообщал, что в школе №3 "Пеликан" Бердска 13-летний мальчик одним ударом проломил лобную кость 7-класснику. Прокуратура Бердска тоже инициировала проверку после того, как пострадавший школьник попал в больницу с тяжелой травмой.

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