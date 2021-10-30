Скончался легендарный диктор советского телевидения Игорь Кириллов: Названа причина смерти народного артиста СССР

В субботу, 30 октября, стало известно о смерти легендарного диктора с неповторимым голосом Игоря Кириллова. Он прожил 89 лет и заполнял своей энергией все квартиры Советского союза, когда начинал сообщать новости в эфире программы "Время". Печальное сообщение прозвучало в эфире "Первого канала".
Причиной смерти народного артиста СССР мог стать тромбоз ног, которым он страдал долгое время. В сентябре, когда заболевание обострилось, он отказался ехать в больницу. А в октябре сам попросил о госпитализации.
Игорь Кириллов родился в Москве. Закончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, и начал служить в Московский театр драмы и комедии ( Театр на Таганке), но уже в 1957 году, в возрасте 25 лет, перешел работать на телевидение.
"Голубой огонек", программа "Время", информационные программы и телетрансляции Парадов Победы на Красной площади - все самые важные эфиры доверяли именно ему.
В 1990-е годы Кириллов вел программы "Взгляд", "Телескоп", "Экслибрис", являлся худруком канала "Деловая Россия". С 2000 года работал диктором Первого канала. Также он работал преподавателем в Институте повышения квалификации работников радио и телевидения (Академия медиаиндустрии).
К профессии актера Кириллов вернулся после перестройки, снявшись в нескольких картинах в роли самого себя - "Семь дней с русской красавицей", "Зависть богов", "Парк советского периода" и другие.
За долгие годы профессиональной деятельности на телевидении он был удостоен званий и наград, среди которых - Лауреат Государственной премии СССР, премия "ТЭФИ", орден Трудового Красного Знамени, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и III степени.