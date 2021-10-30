Борца с коррупцией из полиции Благовещенска поймали при получении взятки

В Благовещенске проведена операция по поимке начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного управления МВД России. Он на парковке получил из рук директора коммерческой организации 300 тысяч рублей за то, чтобы урегулировать конфликт между представителем бизнеса и его заказчиком.
Как считает следствие, данная сумма - часть взятки в размере 1 миллион 200 тысяч рублей. Факт преступления выявили сотрудники УФСБ, за этим последовало возбуждение уголовного дела за получение взятки в особо крупном размере. Подозреваемого доставили в изолятор временного содержания и решается вопрос о заключении под стражу.
В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о судьбе сотрудника МВД и его нахождении на посту.