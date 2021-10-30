Облако солнечной плазмы летит со скоростью 973 км/с и завтра обрушится на Землю мощной магнитной бурей

Синоптики космической погоды готовы к приближению "сильной" солнечной бури в эти выходные и предупредили о возможных "воздействиях" на наши технологии.
Часы солнечной бури были выпущены на субботу и воскресенье после того, как в четверг на поверхности Солнца произошла солнечная вспышка класса X. За интенсивным всплеском излучения последовал так называемый корональный выброс массы (CME) плазмы и магнитного поля, который завтра может нанести «прямой удар». По данным Центра прогнозирования космической погоды США (SWPC), CME покинул Солнце вчера днем и был зарегистрирован на скорости около 973 км в секунду - более 2,1 миллиона миль в час, пишет express.co.uk.
Ожидается, что прибытие CME вызовет в выходные геомагнитную бурю (солнечную бурю) "G3 Strong".
SWPC сообщил: «Когда CME приблизится к Земле, спутник NOAA DSCOVER станет одним из первых космических аппаратов, обнаруживающих изменения солнечного ветра в реальном времени, и SWPC будет выдавать любые соответствующие предупреждения».
Хотя солнечные бури не представляют прямой опасности для жизни на Земле - нас защищают атмосфера и магнитное поле, - солнечные бури могут быть опасны для техники.
Явления космической погоды классифицируются в зависимости от их интенсивности по шкале от G1 Minor до G5 Extreme. На дальнем конце шкалы ураганы G5 могут уничтожить спутники, повредить трансформаторы и вызвать отключения электроэнергии.
Когда в 1859 году разразилась мощная солнечная буря, так называемое событие Кэррингтона, как говорят, зажгло телеграфные провода через Северную Америку и Европу.
По данным НАСА , это могла быть самая сильная солнечная буря, обрушившаяся на планету за 500 лет.
Еще один мощный шторм произошел в мае 1921 года, вызвав короткое замыкание в электрических системах Нью-Йорка.
К счастью, завтрашнее событие не будет приближаться к этим прошлым событиям.
SWPC заверил: «Воздействие на нашу технологию шторма G3 обычно номинальное.
«Тем не менее, шторм G3 может отодвинуть северное сияние дальше от его обычного полярного места жительства, и, если соберутся другие факторы, северное сияние может быть замечено на крайнем северо-востоке, в верхней части Среднего Запада и над штатом Вашингтон».
Полярные сияния вызываются заряженными частицами Солнца, врезающимися в верхние слои атмосферы.
Частицы захватываются магнитным полем планеты и притягиваются к полюсам.
По пути частицы врезаются в атомы и молекулы газа в атмосфере, поднимая их на новый уровень энергии.
Затем атомы выделяют избыточную энергию в виде фотонов - света.
SWPC объяснил: «Это похоже на то, как работает неоновый свет.
«Полярное сияние обычно образует от 80 до 500 км над поверхностью Земли».
Полярные сияния обычно наблюдаются за полярным кругом, недалеко от Северного и Южного полюсов.
К северу от экватора они известны как Северное сияние или Северное сияние.
В Южном полушарии они известны как Aurora Australis или Южное сияние.
Однако из-за сильных солнечных бурь полярные сияния могут перемещаться дальше на юг или север, чем обычно.
Если повезет, в эти выходные северное сияние может быть видно из северных частей Великобритании.
Доктор Джеймс О'Донохью, планетолог из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), написал в Твиттере: «На этой неделе Солнце покинула массивная солнечная вспышка (фотонная вспышка), и был выпущен выброс корональной массы (CME: множество плазмы!) .
«Вспышка достигла Земли на 8,5 минут позже, но CME прибудет завтра и создаст захватывающие полярные сияния по всему миру! (Зеленая линия = полярное сияние, видимое на горизонте)».