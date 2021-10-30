В Новосибирске разбился насмерть упавший с 14 этажа неизвестный

В субботу, 30 октября, недалеко от жилого дома расположенного по адресу: улица Балтийская, дом 23 было обнаружено тело мужчины. Как рассказали очевидцы, он упал с высоты 14 этажа.
В региональном главке МВД подтвердили факт гибели мужчины. Пока идет выяснение его личности. Сообщение о происшествии поступило в полицию в 11:35.
На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета и следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители выясняют, что могло стать причиной трагедии.
Очевидцы отметили, что погибший находился на пожарной лестнице.