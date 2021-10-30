Предчувствие мощной магнитной бури: по каким признакам за несколько дней понять, что будет тяжкий геоудар. Все признаки

В последнее время магнитные бури стали частым явлением в жизни людей. Их неблагоприятное влияние безусловно и доказывается множественными недомоганиями у двух третьих россиян. В период с 30 по 31 октября случится самая сильная магнитная буря осени, которая по силе своих колебаний дойдет до 7 баллов. Ее мощь начала нарастать еще во второй половине 30 октября и будет удерживать свою силу до вечера 31 октября. К концу следующего дня магнитная буря утихнет и тяжелые геоудары ослабнут. Стоит отметить, что таких сильных магнитных бурь не было последние полгода.
Сейчас о магнитных бурях можно без особых усилий узнать в интернете, однако предугадать мощный геоудар можно и по своему физическому и моральному состоянию.
Признаки предстоящей магнитной бури.
· Общая слабость.
Слабость является распространенным признаком приближающихся магнитных бурь. Она может проявляться через отсутствие сил и желания работать, или через чрезмерно тяжелое пробуждение и подъем с кровати.
· Головные боли.
Головные боли тоже являются признаком, предупреждающем о скорых геоударах. Важно понимать, что, чем ближе магнитная буря, тем сильнее головные боли будут мешать вам спокойно выполнять бытовые дела и работать.
· Понижение концентрации внимания.
Перед магнитными бурями ваше внимание становится рассеянным, из-за чего привычная работа может идти тяжелее. Фокусироваться даже на самых легких задачах будет достаточно трудно.
· Повышение давления.
От повышения давления зачастую страдают люди старше 40 лет, однако в период приближения сильных геоударов артериальное давление может повышаться до неприятных значений.
· Тошнота.
Пищеварительная система также может предупредить вас о приближении неприятного космического явления. Предупреждение может выражаться через тошноту или несварение, отсутствие аппетита.