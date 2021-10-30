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В Новосибирской области скончались 38-летняя женщина и еще 11 пациентов с коронавирусом за сутки на 30 октября

9:20:4910/30/2021
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Число новых зараженных бьет рекорды - 349 за сутки. В ковидных госпиталях региона сейчас лежат 3355 человек.

349 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Рекордное число заболевших коронавирусом за сутки выявили на 30 октября в Новосибирской области - 349. Всего в регионе с учетом последних зараженных зарегистрировано 70 627 случаев новой инфекции, в том числе у 6 770 детей.

Стоит отметить, что суточный прирост заболевших превысил 300 человек 27 октября и с тех пор их число только увеличивается с каждым днем.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие 24 часа излечились от ковида 188 человек. Общее число выздоровевших теперь составляет 53 835.

Однако число жертв коронавируса тоже не снижается.

-Скончались за сутки еще 12 пациентов: мужчины в возрасте 72 года, 74 года, 81 год, 84 года, 85 лет и женщины в возрасте 38 лет, 68 лет, 70 лет, 73 года, 74 года, 82 года, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 366 человек, - подтвердили число жертв в оперштабе Новосибирской области.

При этом 28 и 29 октября погибших от ковида было по 15 каждые сутки.

В ковидных  госпиталях региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас лежат 3355 пациентов, в том числе 47 детей.

313 человек находятся в реанимации, в том числе на искусственной вентиляции легких – 56 пациентов.

В областную статистику входят данные по Бердску. Как сообщал "Курьер.Среда", за прошедшие сутки на 30 октября в городе выявили 9 новых зараженных. И теперь общее число заболевших коронавирусной инфекцией бердчан достигло 2729.

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