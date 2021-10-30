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30.10
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Состояние актера Валерия Гаркалина остается крайне тяжелым на фоне полного поражения легких

10:21:1610/30/2021
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По сообщению источника, знакомого с ситуацией, сердце артиста не выдерживает нагрузок, он находится в коме на аппарате ЭКМО.

Валерий Гаркалин находится в коме под ЭКМО. Фото: Wikimedia Commons

Состояние актера Валерия Гаркалина медики оценивают как крайне тяжелое. Пациент с коронавирусом испытывает сильнейшие перегрузки из-за сложного состояния. Он находится в коме под аппаратом ЭКМО.

Теперь сообщается, что у актера не выдерживает сердце, давление постоянно падает. Об этом сообщили в KP.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

С начала месяца известный российский актер находится в реанимации, недавно ему стало лучше, медики отключили пациента от аппаратов. Но дальнейшего улучшения не последовало — Гаркалин снова в коме. При практически полном поражении легких лечение осложняется тромбозом вен на ногах.

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актерсостояниекомааппарат ЭКМОВалерий Гаркалин
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