Состояние актера Валерия Гаркалина остается крайне тяжелым на фоне полного поражения легких

Состояние актера Валерия Гаркалина медики оценивают как крайне тяжелое. Пациент с коронавирусом испытывает сильнейшие перегрузки из-за сложного состояния. Он находится в коме под аппаратом ЭКМО.
Теперь сообщается, что у актера не выдерживает сердце, давление постоянно падает. Об этом сообщили в KP.RU со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
С начала месяца известный российский актер находится в реанимации, недавно ему стало лучше, медики отключили пациента от аппаратов. Но дальнейшего улучшения не последовало — Гаркалин снова в коме. При практически полном поражении легких лечение осложняется тромбозом вен на ногах.