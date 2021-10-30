Россия хочет хранить у себя ядерные отходы других стран: Мир возмущен радиоактивной свалкой

Россия может стать страной, на чьей территории будут храниться все радиоактивные отходы из других стран. О готовности складировать на своей территории чужие отходы заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает «Комсомольская правда». Он озвучил предложение незадолго до начала мировой конференции по изменению климата, которая начнется 31 октября 2021 года в шотландском Глазго.
- Россия готова принимать его на хранение из других стран, где признают атомную генерацию в качестве важнейшего источника энергии XXI века, — сказал он.
Патрушев заявил, что в России хранение подобных отходы происходит на условиях безопасности, не нанося вред для окружающей среды.
В пятницу, 29 октября, 20 контейнеров с регенерированным ураном прибыли в порт Дюнкерка для того, чтобы быть переправленными в Санкт-Петербург. Судно с отходами должно прибыть в Россию на следующей неделе.
Перерабатывать их будут в Северске, после чего в процессе будут образованы радиоактивные отходы.
Протестовать из-за отправки в Сибирь урана начали активисты из Франции с плакатами «Россия — не свалка».