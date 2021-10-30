В каком цвете встретить Новый 2022 год: каких цветов избегать?

Считается, что для того, чтобы будущий год стал максимально удачным, ярким и счастливым, нам необходимо правильно встретить его. В том числе, это касается и угождение символу 2022 года — Черного (Голубого) Водяного Тигра. В первую очередь, речь идет о цветах вашего наряда, в котором вы будете встречать Новый Год.
Лучше всех будут цвета синего оттенка, цвета Тигра: бирюзовый, голубой, ультрамариновый и подобные. Помимо этого, удачными будут цветы стихии Земли: черный, коричневый, зеленый, песочный. Стоит отметить, что для привлечения финансового благополучия подойдут и золотистый, серебристый и бронзовые наряды.
Тигр — достаточно спокойное животное, и ему нравятся однотонные холодные цвета, которые не вызывают ярких эмоций, радость или агрессию. В связи с этим, ни в коем случае не надевайте красные, бордовые, розовые, оранжевые и желтые вещи. Астрологи обещают, что будущий год будет непостоянным, но это не значит, что нужно лишний раз тревожить Тигра. Лучше всего менять что-то в своем образе по стечению обстоятельств.
Стоит сказать, что использование всех цветов будет правильным в случае, если вы наденете однотонную одежду. Не одевайтесь в костюмы, которые имеют дополнительные узоры. Не выбирайте вычурные наряды, достаточно надеть то, что будет немного подчеркивать достоинства вашего тела и слегка скрывать недостатки, но не более того.
Напомним, что астрологи опубликовали полный прогноз на 2022 год по году рождения. Подробнее об этом можете узнать в нашем материале.