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В каком цвете встретить Новый 2022 год: каких цветов избегать?

11:08:4210/30/2021
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Символом наступающего 2022 года является Черный (Голубой) Водяной Тигр, и в новогоднюю ночь ему нужно угодить по цветам.

Всегда важно подобрать нужную одежду перед тем, как встречать Новый Год. Фото: Pixabay
Всегда важно подобрать нужную одежду перед тем, как встречать Новый Год. Фото: Pixabay

Считается, что для того, чтобы будущий год стал максимально удачным, ярким и счастливым, нам необходимо правильно встретить его. В том числе, это касается и угождение символу 2022 года — Черного (Голубого) Водяного Тигра. В первую очередь, речь идет о цветах вашего наряда, в котором вы будете встречать Новый Год.

Лучше всех будут цвета синего оттенка, цвета Тигра: бирюзовый, голубой, ультрамариновый и подобные. Помимо этого, удачными будут цветы стихии Земли: черный, коричневый, зеленый, песочный. Стоит отметить, что для привлечения финансового благополучия подойдут и золотистый, серебристый и бронзовые наряды.

Тигр — достаточно спокойное животное, и ему нравятся однотонные холодные цвета, которые не вызывают ярких эмоций, радость или агрессию. В связи с этим, ни в коем случае не надевайте красные, бордовые, розовые, оранжевые и желтые вещи. Астрологи обещают, что будущий год будет непостоянным, но это не значит, что нужно лишний раз тревожить Тигра. Лучше всего менять что-то в своем образе по стечению обстоятельств.

Стоит сказать, что использование всех цветов будет правильным в случае, если вы наденете однотонную одежду. Не одевайтесь в костюмы, которые имеют дополнительные узоры. Не выбирайте вычурные наряды, достаточно надеть то, что будет немного подчеркивать достоинства вашего тела и слегка скрывать недостатки, но не более того.

Напомним, что астрологи опубликовали полный прогноз на 2022 год по году рождения. Подробнее об этом можете узнать в нашем материале.

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