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Рекордное число заразившихся коронавирусом выявили в России за сутки на 30 октября. Но смертность чуть снизилась

11:04:1010/30/2021
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Всего в России зарегистрировано 8 472 797 заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли с начала пандемии 237 380 человек, вылечились 7 331 424 пациента.

В России выявлено рекордное количество заболевших коронавирусом. Фото: Минздрав Новосибирской области

По данным федерального оперативного штаба, за прошедшие сутки на 30 октября в России выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусом - 40 251. Это максимум за все время пандемии - с марта 2020 года. Заболевание закончилось летальным исходом для 1160 человек за минувшие 24 часа.

В субботу обновился суточный рекорд заболеваемости от 28 октября - тогда за сутки обнаружили 40 096 новых заболевших ковидом. А число смертей снизилось — в пятницу оперштаб подтвердил 1163 жертвы коронавируса в стране. За сутки в России полностью излечились от коронавируса 28 909 человек.

В Москве зафиксировано 7 267 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 3578, Московской области - 2680. Это традиционная тройка лидеров коронавирусной статистики.

В Новосибирской области, как сообщал "Курьер.Среда", тоже выявили рекордное число заболевших за сутки - 349.

Всего в России зарегистрировано 8 472 797 заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли с начала пандемии 237 380 человек, вылечились 7 331 424 пациента.

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