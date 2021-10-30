Хэллоуин: что обязательно-обязательно нужно сделать в этот уникальный день, чтобы открыть смысл жизни?

Хэллоуин традиционно будет отмечаться в ночь с последнего дня октября на первый день ноября. Считается, что эта ночь является по-настоящему особенной. Поток энергии исходит одновременно от традиций Дня всех Святых, а также от Луны, которая будет находиться в этот момент в убывающей фазе. Именно в эту ночь стоит заняться обрядами и ритуалами, направленными на изменение своей жизни в лучшую сторону.
Для того, чтобы открыть для себя смысл жизни и начать что-то новое, есть один очень действенный ритуал. Для его исполнения вам будут нужны две свечи, лист бумаги и ручка. Зажгите свечу и попробуйте подумать о том, что бы вы хотели изменить в своей жизни. Напишите об этом на бумажке, но делайте это не со зла, а спокойно и с добрыми позитивными мыслями. Написав все то, что вас не устраивает в вашей жизни, потушите первую свечу и зажгите вторую. Ее пламенем вы должны поджечь бумажку со всем старым, от чего вы хотите поскорее избавиться.
Не забывайте о том, что делать это нужно ночью и около окна для того, чтобы на вас падал лунный свет. Если вы сделаете все правильно, то ваши мысли реализуются так, как вы предполагали в течение двух-трех недель. Если не получилось избавиться от всего, что вы зафиксировали на бумаге, то попробуйте реализовать это в следующее Полнолуние или Затмение.
Напомним, что в эту же Хэллоуинскую ночь состоится солнечная буря. О том, что по этому поводу сказали NASA, читайте подробнее в нашем материале.