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Особенности Новолуния и Полнолуния в ноябре 2021 года: как лунные события последнего месяца осени отразятся на землянах?

1:00:0010/30/2021
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Астрологи считают, что Полнолуние и Новолуние будут особенными именно в следующем месяце.

Новолуние и Полнолуние всегда по-особому влияло на людей. Фото: Pixabay
Новолуние и Полнолуние всегда по-особому влияло на людей. Фото: Pixabay

В ноябре-2021 состоится два ежемесячных лунных события: Новолуние (5 ноября в 00:14) и Полнолуние (19 ноября в 11:57). Несмотря на то, что ничего обычного в этих действиях нет, астрологи обещают особенный поток энергии в этим даты следующего месяца. Согласно Лунному календарю, 5 ноября считается одним из самых неблагоприятных дней в месяце, а 19 ноября — одним из самых удачных в ноябре.

Новолуние считается одним из тяжелых эмоциональных явлений. В сутки 5 ноября вас будет ждать повышенная нервная возбудимость, а также резкое ухудшение настроения. Заниматься каким-либо новыми делами, проектами будет бессмысленно, а запланировать что-то на будущее — отличная идея. В день Новолуния Небесное тело будет находиться в Скорпионе, что добавит накала страстей в негативном смысле. Избегайте всех провокаций, не обращайте внимание на эмоции, а доверяйте разуму.

Полнолуние будет практически идеальным днем во всех планах. Пик роста Небесного тела обуславливается мощным энергетическим всплеском. Лучше всего провести этот день с друзьями или второй половинкой. Не помешает и заняться самообучением, реализацией проектов, завершения старых дел, решения важных вопросов на работе или дома. Необходимо стараться реализовывать все свои планы, потому что именно в этот день Луна будет сильно действовать на вашу жизнь. Помимо этого, Луна в этот день будет находиться в Тельце, что еще раз говорит о том, что лучше всего выбрать какое-либо занятие по душе, а также сконцентрироваться на всех нереализованных планах.

Напомним, что в нашем материале вы можете подробнее узнать о том, кто такие метеопаты, а также как и почему на них влияют магнитные колебания Солнца.

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полнолуниевлияние луныноволуние - 2021
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