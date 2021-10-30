Солить капусту в ноябре: 10 очень удачных дат для квашения капусты по лунному календарю в ноябре 2021

Лунный календарь считается одним из главных ориентиров в жизни многих людей. Особенно это касается тех, кто всегда занимается делами по дому или даче. Благоприятные даты для тех или иных действий актуальны не только летом, но и осенью, когда приходит время заготовок на зиму. В том числе, это касается засола капусты.
Принято считать, что Луна действительно оказывает большое влияние не только на человека, но и на то, чем он занимается. Когда речь заходит о капусте, то благоприятные даты для ее приготовления зависят от фазы и положения Луны. Именно от Небесного тела зависит, достаточно ли пропитается капуста, насколько она будет хрустящей, и будет ли она закисать.
Стоит отметить, что благоприятные даты всегда стоят подряд, благодаря давлению, но крайние дни таких периодов очень близки к неблагоприятным. Самыми удачными датами станут 7, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 23, 24 и 25 ноября. Идеальными днями можно считать 7, 20 и 21 числа, которые еще и выпадают на выходные, что будет очень удобно для любой домохозяйки. Старайтесь ориентироваться не только на эти дни, но и на дни, когда вам самим удобно заниматься этим.
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