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Главные приметы в Велесову ночь 31 октября 2021 года: Что строго нельзя делать в эту ночь мертвых?

3:00:0510/30/2021
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Велесова ночь будет отмечаться в ночь с 31 октября на 1 ноября, и именно она будет особенно сильной для обрядов и ритуалов.

Дата Велесовой Ночи совпадает с празднованием Хэллоуина. Фото: Pixabay
Дата Велесовой Ночи совпадает с празднованием Хэллоуина. Фото: Pixabay

Наши предки считали, что Веселова ночь — это особенная ночь, во время которой стираются границы между параллельными мирами. Духи возвращались к своим родственникам для того, чтобы благословить их и преподнести уроки и учения своим детям. 31 октября душам будет позволено прийти из иного мира в наш и навестить своих домашних. Безусловно, в такой важный для всех славян день существовал и ряд своих запретов и примет.

Согласно приметам, в эту ночь лучше всего остаться дома и не выходить никуда надолго, и связано это сразу с несколькими причинами. Во-первых, можно встретиться с душами, которые возвращаются домой. Во-вторых, в ваш дом вернутся ваши умершие родственники, и для избежания обид с их стороны, лучше остаться с ними. В-третьих, считается, что все дороги в эту ночь перепутываются, потому что стираются границы между нашим миром и потусторонним.

Существует поверье о том, что в канун Велесовой ночи нельзя плохо отзываться об усопших, так как они ходят среди нас и все слышат, они могут сильно обидеться, а то и отомстить вам. Из-за того, что все души ходят по земле, не стоит пускать вечером гостей, которые могут оказаться демонами или злыми духами. То же самое касается и ситуаций, когда вас будет кто-то звать, называть вас по имени. Это может быть нечто потустороннее, спрятавшееся под образом человека.

Напомним, что 5 ноября состоится Новолуние, а 19 ноября будет Полнолуние. О том, почему эти даты станут особенными для каждого из нас, и как воспользоваться этими особенными датами, читайте подробнее в нашем материале.

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народные приметызапреты дняВелесова ночь
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