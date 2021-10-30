День всех святых: Как нужно отмечать праздник в 2021 году и нужно ли поминать умерших?

День всех святых считается одним из самых таинственных праздников в истории. В разных странах, культурах и религиях он отмечается по-своему. Самым распространенным считается западный Хэллоуин, пришедший из Европы. Этот праздник, как и любой другой, имеет множество собственных традиций, с которыми нужно быть особенно аккуратным и внимательным.
Четких правил по поводу того, как отмечать Хэллоуин, нет. Но есть общие традиции, приметы и запреты, на которые стоит обратить внимание. Поминать умерших необходимо в обязательном порядке. Это считается главной традицией Дня всех святых. Когда стираются все границы между нашим миром и потусторонним, среди нас ходят души умерших. Они возвращаются домой, навещают своих родственников, благословляют их и дают свои учения.
В канун Хэллоуина лучше всего остаться дома, потому что все ваши усопшие родственники вернутся к вам, и их следует помянуть. Для того, чтобы они не обиделись, вам надо будет никуда не уходить. Помимо этого, когда вы будете поминать своих близких, вам нужно будет делать это только в хорошем ключе. Так как они будут ходить по земле, они будут все слышать и могут потом вам отомстить.
На всякий случай стоит поминать всех ушедших из жизни, кого вы помните. Это связано с тем, что умершие ходят по всем домам, где были. Помимо этого, не все стали Святыми, и по земле будут ходить и темные силы, и демоны, которые могут негативно отреагировать на то, что вы не чтите их память.
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