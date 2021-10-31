Прикольные поздравления с Днем Автомобилиста 31 октября 2021 года

Рано утром, спозаранку
Ты садишься за «баранку»,
Нажимаешь на педаль
И в авто несешься вдаль!
Сложной трассы победитель,
Замечательный водитель,
Поздравленья принимай,
Праздник весело встречай!
И пусть в День автомобилиста
Будет трасса гладкой, чистой.
Пусть удачи будет бездна.
Ни гвоздя тебе, ни жезла!
Поздравляем всех, кто водит,
С автомобилиста днём!
Пусть спокойно и уютно
Будет всем вам за рулём.
Пусть дорога будет гладкой,
Без гвоздей и без засад.
И валяется без дела
Где-то далеко домкрат.
Пусть как кот мотор мурлычет,
Дует свежий ветерок,
И душа поёт от счастья,
Без напряга и тревог.
Дорог желаю только ровных,
Шальной удачи впереди,
Доходов, чуточку, нескромных.
Пусть счастье ждёт тебя в пути.
Желаю ангела покрепче,
Чтоб от неприятностей увёл
И защитил от бед дорожных,
Всегда с тобою рядом шёл.
Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru