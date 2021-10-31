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Красивые поздравительные слова всем автолюбителям в День автомобилиста 31 октября 2021 года

4:15:3510/31/2021
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День работников автомобильного транспорта, или просто — День автомобилиста, отмечается в России и ряде стран постсоветского пространства ежегодно в последнее воскресенье октября.

День автомобилиста

Пускай дорога вас не подведет,
От всех гаишников убережет.
За поворотом чтоб всегда успех,
Да снегопады и туман минуют всех.
Раз дальний путь — дороги вам прямей,
А вдруг короткий — так доехать побыстрей!
Всегда спешить помедленней, однако
Отлично успевать, доехать куда надо.
К цели без аварий добираться...
Рулить, не отвлекаться!
Удачи, отлично покататься!

***

День водителя сегодня
Отмечаем всей страной.
Желаем легкой вам дороги
Под путеводною звездой!

Пускай за каждым поворотом
Вас счастье и удача ждет!
Пускай любовь, добро, забота
В вашей семье всегда живет!

***

Пусть без аварий и поломок
Железный служит конь —
Уверен будет на подъёме,
Легко берёт разгон.

Пусть за рулём спокойно будет,
Дорога вдаль бежит.
И на любом маршруте
Удача пусть хранит!

***

Зеленый свет надежды и успеха
Пусть освещает вашей жизни путь.
Не будет ям, аварий и помехи,
С дороги гладкой в жизни не свернуть!

Автомобили будут пусть исправны
И радуют владельцев от души.
Поездки будут радовать успехом
И непременно будут хороши!

***

Не тормозить — давить на газ ―
И за рулем, и в жизни,
Поменьше пробок, больше трасс.
С Днем автомобилиста!

Дней светлых, ясных, без дождей,
Дорог, чтоб без ухабин,
Веселья, счастья и деньжат —
Да в глобусном масштабе!

Пусть дома ждут тебя всегда
Любимые, родные.
В пути — веселье, смех, успех
И радости большие!

***

Целый день баранку крутишь, На машине колесишь, Ты свою работу любишь, Если нет ее — грустишь.

Пусть дорога будет легкой,
Без ухабов на пути
Ну, а встретится ГАИшник —
Ты его перехитри.

Дома ждут тебя родные
И любить не устают,
Пусть тебя дороги к дому
Поскорее приведут!

Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru

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