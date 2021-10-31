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С Хэллоуином: жутко красивые картинки страшнющие стишки для всех любителей ужасов 31 октября

12:15:4710/31/2021
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В ночь с 31 октября на 1 ноября многие страны традиционно отмечают Хэллоуин, который большинством воспринимается как один из самых зловещих и мистических праздников. У славян это была Велесова ночь.

С Хэллоуином

Хэллоуин встречаем,
Снова маскарад,
В тыкве вырезаем
Пару дырок в ряд,
А еще улыбку —
Дьявольский оскал.
Позабудь ошибки,
Праздник ведь настал.
Пусть повсюду гномы,
Ведьмы, упыри,
Счастье в своем доме
Бережно храни.

С Хэллоуином

В Хэллоуин ты не скучай.
Чтоб был праздник веселей,
Маску быстро надевай
И иди пугать друзей!

Пусть от страха убегут,
Станут громко так кричать.
Иль конфет тебе дадут,
Будут тоже поздравлять!

С Хэллоуином

Чтобы праздник Хэллоуин
Не добавил вам седин,
Не пускайте в душу страхи
Из сознания глубин.

Если все же жутко спать,
Кто-то лезет к вам в кровать —
Нужно звать друзей на помощь,
Вместе духов изгонять.

Тыква, свечка, страшный вид — Вот и весь ваш реквизит, Чтобы стал незабываем Поздний дружеский визит.

А веселою толпой
Можно шум поднять такой,
Что любые злые духи
Обойдут вас стороной!

Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru

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