С Хэллоуином: жутко красивые картинки страшнющие стишки для всех любителей ужасов 31 октября

Хэллоуин встречаем,
Снова маскарад,
В тыкве вырезаем
Пару дырок в ряд,
А еще улыбку —
Дьявольский оскал.
Позабудь ошибки,
Праздник ведь настал.
Пусть повсюду гномы,
Ведьмы, упыри,
Счастье в своем доме
Бережно храни.
В Хэллоуин ты не скучай.
Чтоб был праздник веселей,
Маску быстро надевай
И иди пугать друзей!
Пусть от страха убегут,
Станут громко так кричать.
Иль конфет тебе дадут,
Будут тоже поздравлять!
Чтобы праздник Хэллоуин
Не добавил вам седин,
Не пускайте в душу страхи
Из сознания глубин.
Если все же жутко спать,
Кто-то лезет к вам в кровать —
Нужно звать друзей на помощь,
Вместе духов изгонять.
Тыква, свечка, страшный вид — Вот и весь ваш реквизит, Чтобы стал незабываем Поздний дружеский визит.
А веселою толпой
Можно шум поднять такой,
Что любые злые духи
Обойдут вас стороной!
Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru