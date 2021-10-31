31 октября – Хэллоуин -2021: поздравления для всех любителей жути в канун Дня всех святых

Запасись ты тыквой-Джеком,
В привидение нарядись,
Хэллоуин пусть наступает,
Праздник, ты скорей начнись!
Пусть один в году лишь день
Вас пугает страха тень,
В остальных пусть дух же злой
Вас обходит стороной!
***
Подарит пусть Хэллоуин
Улыбки, позитив и радость,
И для веселья сто причин,
Ну и еще для страха малость!
Всем деткам — вкусные конфеты,
А взрослым — сих конфет запас!
Пускай же будет праздник этот
Смешить и устрашать всех вас!
***
Страхи мы сегодня
Все прогоним прочь,
Хэллоуин подарит
Веселую нам ночь.
В канун Дня всех святых Мы будем веселиться, Чтоб в сердце злые духи К нам не смогли пробиться.
Смехом и весельем
Всю разгоним нечисть,
Жизнь без страхов станет
И добрей, и легче.
***
Старый праздник Хэллоуин
Постучался в двери!
Оторвёмся вместе с ним,
В чудеса поверим,
На кануне Дня святых
Ведьмами нарядимся,
Напугаем всех живых,
Ух, мы постараемся!
Наберём мешок мы сластей,
Мы сегодня почудим
И подарим людям счастье,
В этот праздник Хэллоуин!
***
С Хэллоуином вас
Сегодня поздравляю
Всю нечисть мы светящейся
Тыквой распугаем.
Любимую метлу
У ведьмы заберем,
Будем после праздника
Подметать свой дом.
Угостим конфетами
Соседей и друзей,
Вампиров, вурдалаков
Прогоним от дверей.
Желаю вам в Хэллоуин Петь и веселиться, От нашего пусть смеха Вся нечисть разбежится.
***
Отпугнуть вампиров страшных,
Вурдалаков, мертвецов
Я тебе желаю нынче
В хэллоуинский вечерок.
Изготовь светильник Джека
И спокойно спать ложись,
Пусть ни оборотень, ни ведьма
Не испортят тебе жизнь.
Стихи: Поздравок
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