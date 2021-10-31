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31 октября – Хэллоуин -2021: поздравления для всех любителей жути в канун Дня всех святых

3:15:4210/31/2021
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В ночь с 31 октября на 1 ноября многие страны традиционно отмечают Хэллоуин, который большинством воспринимается как один из самых зловещих и мистических праздников. У славян это была Велесова ночь.

Хэллоуин

Запасись ты тыквой-Джеком,
В привидение нарядись,
Хэллоуин пусть наступает,
Праздник, ты скорей начнись!

Пусть один в году лишь день
Вас пугает страха тень,
В остальных пусть дух же злой
Вас обходит стороной!

***

Подарит пусть Хэллоуин
Улыбки, позитив и радость,
И для веселья сто причин,
Ну и еще для страха малость!

Всем деткам — вкусные конфеты,
А взрослым — сих конфет запас!
Пускай же будет праздник этот
Смешить и устрашать всех вас!

***

Страхи мы сегодня
Все прогоним прочь,
Хэллоуин подарит
Веселую нам ночь.

В канун Дня всех святых Мы будем веселиться, Чтоб в сердце злые духи К нам не смогли пробиться.

Смехом и весельем
Всю разгоним нечисть,
Жизнь без страхов станет
И добрей, и легче.

***

Старый праздник Хэллоуин
Постучался в двери!
Оторвёмся вместе с ним,
В чудеса поверим,
На кануне Дня святых
Ведьмами нарядимся,
Напугаем всех живых,
Ух, мы постараемся!
Наберём мешок мы сластей,
Мы сегодня почудим
И подарим людям счастье,
В этот праздник Хэллоуин!

***

С Хэллоуином вас
Сегодня поздравляю
Всю нечисть мы светящейся
Тыквой распугаем.

Любимую метлу
У ведьмы заберем,
Будем после праздника
Подметать свой дом.

Угостим конфетами
Соседей и друзей,
Вампиров, вурдалаков
Прогоним от дверей.

Желаю вам в Хэллоуин Петь и веселиться, От нашего пусть смеха Вся нечисть разбежится.

***

Отпугнуть вампиров страшных,
Вурдалаков, мертвецов
Я тебе желаю нынче
В хэллоуинский вечерок.

Изготовь светильник Джека
И спокойно спать ложись,
Пусть ни оборотень, ни ведьма
Не испортят тебе жизнь.

Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru

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