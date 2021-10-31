31 октября – День работников СИЗО! Яркие и душевные поздравления для каждого

Работать в тюрьме — непростая задача,
Опасен твой труд, полон рисков всегда,
Желаю в делах ежедневных удачи,
И чтоб не осталось от страха следа.
И быть на хорошем счету у начальства,
А для заключённых стать страшной грозой,
И пусть пожелания будут сбываться.
И премий запас ожидает большой!
***
У тебя работа специфична,
Контингент не радует глаза,
Но идти в тюрьму тебе привычно,
Без работы нам прожить нельзя.
Я тебе желаю, друг мой милый,
Чтоб женой любимой был любим,
Чтобы в теле было много силы,
Дух твой просто был неистощим.
Чтоб твои детишки подрастали,
Папу радуя успехами во всем,
Чтобы денег полностью хватало,
Был гостеприимным щедрый дом!
***
Быть начеку, Всегда быть в форме, Дни без забот пускай текут, И здоровье будет в норме.
Желаю чаще улыбаться,
Пусть солнце светит даже в стужу,
Всегда с мечтою просыпаться,
И коллектив пусть будет дружен!
***
В СИЗО и тюрьмах все сотрудники сегодня
Свой отмечают праздник, потому
Тебе шлю поздравлений сотни,
Ведь пожелать всего-всего хочу!
Тебе пусть все по жизни удается,
Пускай никто не огорчает никогда.
Пускай душа твоя улыбками смеется,
Растет пускай зарплата на ура!
***
Твоя работа непроста,
Ведь позитива нет в тюрьме,
Но не уходись ты с поста,
При свете трудишься, во тьме!
Желаю сил, терпения много,
Здоровья крепкого, удачи,
Лишь мира, неба голубого,
Добра и денежек в придачу!