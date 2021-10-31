Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
31.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

31 октября – День работников СИЗО! Яркие и душевные поздравления для каждого

3:45:0110/31/2021
0

В России в 2021 году День работников СИЗО и тюрем отмечается 31 октября.

С днем работников СИЗО!

Работать в тюрьме — непростая задача,
Опасен твой труд, полон рисков всегда,
Желаю в делах ежедневных удачи,
И чтоб не осталось от страха следа.

И быть на хорошем счету у начальства,
А для заключённых стать страшной грозой,
И пусть пожелания будут сбываться.
И премий запас ожидает большой!

***

У тебя работа специфична,
Контингент не радует глаза,
Но идти в тюрьму тебе привычно,
Без работы нам прожить нельзя.

Я тебе желаю, друг мой милый,
Чтоб женой любимой был любим,
Чтобы в теле было много силы,
Дух твой просто был неистощим.

Чтоб твои детишки подрастали,
Папу радуя успехами во всем,
Чтобы денег полностью хватало,
Был гостеприимным щедрый дом!

***

Быть начеку, Всегда быть в форме, Дни без забот пускай текут, И здоровье будет в норме.

Желаю чаще улыбаться,
Пусть солнце светит даже в стужу,
Всегда с мечтою просыпаться,
И коллектив пусть будет дружен!

***

В СИЗО и тюрьмах все сотрудники сегодня
Свой отмечают праздник, потому
Тебе шлю поздравлений сотни,
Ведь пожелать всего-всего хочу!

Тебе пусть все по жизни удается,
Пускай никто не огорчает никогда.
Пускай душа твоя улыбками смеется,
Растет пускай зарплата на ура!

***

Твоя работа непроста,
Ведь позитива нет в тюрьме,
Но не уходись ты с поста,
При свете трудишься, во тьме!

Желаю сил, терпения много,
Здоровья крепкого, удачи,
Лишь мира, неба голубого,
Добра и денежек в придачу!


Стихи: Поздравок
Открытки: bipbap.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: bipbap.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень работников СИЗО
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

31 октября – День работников СИЗО! Яркие и душевные поздравления для каждого
3:45:01 10/31/2021
31 октября – День работников СИЗО! Яркие и душевные поздравления для каждого
БердскВ Бердске 31 октября образовался снежный покров перед грядущими морозами
3:37:52 10/31/2021
В Бердске 31 октября образовался снежный покров перед грядущими морозами
Самая важная молитва, которую должен прочесть каждый верующий в праздник Пророка Иоиля 1 ноября
3:30:30 10/31/2021
Самая важная молитва, которую должен прочесть каждый верующий в праздник Пророка Иоиля 1 ноября
Прививку от коронавируса "Спутником Лайт" можно ставить только при ревакцинации, заявил глава Минздрава
3:18:34 10/31/2021
Прививку от коронавируса "Спутником Лайт" можно ставить только при ревакцинации, заявил глава Минздрава
31 октября – Хэллоуин -2021: поздравления для всех любителей жути в канун Дня всех святых
3:15:42 10/31/2021
31 октября – Хэллоуин -2021: поздравления для всех любителей жути в канун Дня всех святых
Можно ли 1 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник пророка Иоиля?
3:00:06 10/31/2021
Можно ли 1 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник пророка Иоиля?
С Днем сурдопереводчика! Пленительные поздравления для профи важной специальности в праздник 31 октября
2:45:30 10/31/2021
С Днем сурдопереводчика! Пленительные поздравления для профи важной специальности в праздник 31 октября
Блогершу задержали за фото с голой частью тела на фоне Исаакиевского собора в Петербурге
2:42:16 10/31/2021
Блогершу задержали за фото с голой частью тела на фоне Исаакиевского собора в Петербурге
Важные запреты для верующих на праздник пророка Иоиля: как святой пророчил события времен Нового Завета
2:30:44 10/31/2021
Важные запреты для верующих на праздник пророка Иоиля: как святой пророчил события времен Нового Завета
Гинцбург оценил эффект от вакцинации при появлении постковидного синдрома
2:14:33 10/31/2021
Гинцбург оценил эффект от вакцинации при появлении постковидного синдрома