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С Днем сурдопереводчика! Пленительные поздравления для профи важной специальности в праздник 31 октября

2:45:3010/31/2021
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День сурдопереводчика, учрежденный 31 декабря 2003 года Постановлением президиума центрального правления Всероссийского общества глухих, является профессиональным праздником людей редкой и самой востребованной на сегодняшний день профессии.

С Днем сурдопереводчика!

В День сурдопереводчика
Примите поздравления,
Желаю вам успехов,
Огромного терпения.

Пускай достойной платой
Ваш труд оценен будет,
Удача и достаток
Пускай вас не забудут.

Желаю понимания
И нежности в семье,
Пускай везет по жизни
Всегда, во всем, везде.

***

Ты жестами умеешь говорить,
Любую тему передать ты можешь,
Тем, кто не слышит, помогаешь жить,
Ты делаешь, все невозможное, возможным.

В День сурдопереводчика, хочу я пожелать,
Терпенья, радости и вдохновенья,
Чтоб горесть бед тебе не ощущать,
И чумового настроенья.

С Днем сурдопереводчика!

Так важен сурдоперевод, Ведь столько в мире есть глухих! Ты каждый день, из года в год, Всегда стараешься для них!

Руками сможешь рассказать
Все то, что важно в этот час!
Ведь людям нужно понимать
Весь мир вокруг без слов и фраз!

Пускай же твой нелегкий труд
Глухие люди очень ценят,
Ведь новостей они все ждут,
Тебя никто им не заменит!

***

Суродопереводчики — посредники
Меж мирами звука и безмолвия,
С профессиональным праздником
От души поздравлю вас сегодня я.

Для людей живущих в тишине,
Звуки в жестах вы передаете,
Словно каждому из них наедине
Вы души частицу отдаете.

В этот день желаю вам добра,
И спасибо говорю за труд,
Чтоб понятны были все слова
И пусть ваши жесты не солгут.

Стихи: Поздравок
Открытки: https://fresh-cards.ru

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