С Днем сурдопереводчика! Пленительные поздравления для профи важной специальности в праздник 31 октября

В День сурдопереводчика
Примите поздравления,
Желаю вам успехов,
Огромного терпения.
Пускай достойной платой
Ваш труд оценен будет,
Удача и достаток
Пускай вас не забудут.
Желаю понимания
И нежности в семье,
Пускай везет по жизни
Всегда, во всем, везде.
***
Ты жестами умеешь говорить,
Любую тему передать ты можешь,
Тем, кто не слышит, помогаешь жить,
Ты делаешь, все невозможное, возможным.
В День сурдопереводчика, хочу я пожелать,
Терпенья, радости и вдохновенья,
Чтоб горесть бед тебе не ощущать,
И чумового настроенья.
Так важен сурдоперевод, Ведь столько в мире есть глухих! Ты каждый день, из года в год, Всегда стараешься для них!
Руками сможешь рассказать
Все то, что важно в этот час!
Ведь людям нужно понимать
Весь мир вокруг без слов и фраз!
Пускай же твой нелегкий труд
Глухие люди очень ценят,
Ведь новостей они все ждут,
Тебя никто им не заменит!
***
Суродопереводчики — посредники
Меж мирами звука и безмолвия,
С профессиональным праздником
От души поздравлю вас сегодня я.
Для людей живущих в тишине,
Звуки в жестах вы передаете,
Словно каждому из них наедине
Вы души частицу отдаете.
В этот день желаю вам добра,
И спасибо говорю за труд,
Чтоб понятны были все слова
И пусть ваши жесты не солгут.
Стихи: Поздравок
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