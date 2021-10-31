Красивые поздравления на День всех святых 1 ноября

С Днём всех святых вас поздравляем,
Любви и мира вам желаем,
Пусть в небо ангелы летят,
И все святые вас хранят.
Пусть радость этот день несёт,
И вам всегда во всём везёт.
В душе покоя и тепла
И будьте счастливы всегда!
В день всех святых
Зажгите в храме свечи,
Теплей пусть будет
Святым на небесах,
Душе пусть вашей
Тоже станет легче,
Уйдет тяжесть грехов,
Лежащих на плечах.
В день всех святых
Желаю благодати,
Пусть ангелы
Коснуться вас крылом,
Пусть свечи воском
Где-то в храме плачут,
И счастье незаметно
Входит в дом.
С Днем всех святых хочу поздравить,
Пускай надежно в Вашу жизнь
Они свой светлый взор направят,
Храня от завистей чужих,
От бед, невзгод и разногласий
В семейном, тихом очаге.
Добро пусть будет в жизни Вашей —
Размеренной, большой реке.
Стихи: Поздравок
Открытки: Курьер.Среда