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Погода в Бердске 31 октября 2021: сырая и прохладная погода ожидается в воскресенье

11:30:5710/30/2021
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Также в этот день ожидается понижение атмосферного давления до 748 мм ртутного столба. И относительная влажность воздуха 85%.

Этот день горожанам захочется провести дома. Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 31 октября погодные условия многих заставят провести выходной дома под пледом. В этот день синоптики прогнозируют прохладную погоду с мокрым снегом и дождем. С утра температура воздуха составит -4 градуса, а после обеда потеплеет до +2.

Также в этот день ожидается понижение атмосферного давления до 748 мм ртутного столба. И относительная влажность воздуха 85%.

31 октября отмечается память святого апостола и евангелиста Луки, который был сподвижником апостола Павла и автором одного из четырех Евангелий о Деяниях святых апостолов. Лука изучал философию, живопись и медицину, был врачом и первым иконописцем. По преданию, именно он создал первые иконы Богоматери. После Вознесения Христа он сопровождал апостола Павла.

Помимо своих трудов по написанию Евангелия, Святой Лука увлекался живописью и лечебным делом. Поэтому его считают покровителем художников и медиков. Наши предки верили, что Лука способен избавить их семьи от «семи недугов». Считалось, что он умел выводить слабость из людей и придавал им сил.

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традициипраздникипогода в бердскеДень Луки
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