С Днём судебного пристава красивые открытки для причастных 1 ноября

Судебным приставом ты служишь,
Работа эта нелегка,
Ведь в деле этом очень нужен
Характер, твердая рука.
В твой праздник мне позволь поздравить,
Добра и счастья пожелать,
Чтоб были силы и терпение
Обязанности выполнять.
Всегда пусть ценят на работе,
Пускай растет и твой оклад,
Царит уют пусть в твоем доме,
В семье главенствует пусть лад.
В день судебных приставов
Желаю неба чистого,
Чтоб любимая работа
Шла легко и беззаботно.
Уклонистов всех найти,
Мигом с них долги стрясти,
В службе — благ и продвиженья
И большого уваженья!
Пожелаю я работы Безопасной вам всегда, В кошельке чтобы банкноты Не кончались никогда.
Больше отзывов хвалебных,
Больше премий получать
И День приставов судебных
Вам по-царски отмечать!
Стихи: Поздравок
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