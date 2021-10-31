Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
31.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днём судебного пристава красивые открытки для причастных 1 ноября

1:45:1310/31/2021
0

День судебного пристава в России установлен президентским Указом от 8 сентября 2009 года № 1019 «Об установлении Дня судебного пристава». Дата празднования – 1 ноября.

День судебного пристава

Судебным приставом ты служишь,
Работа эта нелегка,
Ведь в деле этом очень нужен
Характер, твердая рука.

В твой праздник мне позволь поздравить,
Добра и счастья пожелать,
Чтоб были силы и терпение
Обязанности выполнять.

Всегда пусть ценят на работе,
Пускай растет и твой оклад,
Царит уют пусть в твоем доме,
В семье главенствует пусть лад.

День судебного пристава

В день судебных приставов
Желаю неба чистого,
Чтоб любимая работа
Шла легко и беззаботно.

Уклонистов всех найти,
Мигом с них долги стрясти,
В службе — благ и продвиженья
И большого уваженья!

День судебного пристава

Пожелаю я работы Безопасной вам всегда, В кошельке чтобы банкноты Не кончались никогда.

Больше отзывов хвалебных,
Больше премий получать
И День приставов судебных
Вам по-царски отмечать!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень судебного пристава
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как вкусно и сочно приготовить свинину, утку и говядину на Рождество? Советы королевского шеф-повара
1:30:16 10/31/2021
Как вкусно и сочно приготовить свинину, утку и говядину на Рождество? Советы королевского шеф-повара
Лучшие даты для соления и закваски капусты на этой неделе с 1 по 7 ноября 2021 года: а также все плохие для засолки капусты дни
1:00:03 10/31/2021
Лучшие даты для соления и закваски капусты на этой неделе с 1 по 7 ноября 2021 года: а также все плохие для засолки капусты дни
Как убраться после Хэллоуина: лучшие советы для избавления от трудных пятен в доме
12:30:04 10/31/2021
Как убраться после Хэллоуина: лучшие советы для избавления от трудных пятен в доме
Красивые поздравления на День всех святых 1 ноября
12:15:27 10/31/2021
Красивые поздравления на День всех святых 1 ноября
Гороскоп индейцев Майя на 2022 год: что предрекли Майя каждому в новом году?
12:08:54 10/31/2021
Гороскоп индейцев Майя на 2022 год: что предрекли Майя каждому в новом году?
Хэллоуин-2021: Языческое и христианское происхождение 2000-летнего праздника
11:30:43 10/31/2021
Хэллоуин-2021: Языческое и христианское происхождение 2000-летнего праздника
В Новосибирске наказали опоздавших на смертельное ДТП полицейских: Кто был за рулем Lexus RX330 так и не установили
11:25:48 10/31/2021
В Новосибирске наказали опоздавших на смертельное ДТП полицейских: Кто был за рулем Lexus RX330 так и не установили
В Кузбассе в одной квартире постоянно умирали старики - в многоэтажке открыли дом престарелых
11:10:09 10/31/2021
В Кузбассе в одной квартире постоянно умирали старики - в многоэтажке открыли дом престарелых
Как ухаживать за посаженными на даче осенью растениями: озимым чесноком, яровым луком, луковичными цветами и плодовыми кустами и деревьями
11:00:44 10/31/2021
Как ухаживать за посаженными на даче осенью растениями: озимым чесноком, яровым луком, луковичными цветами и плодовыми кустами и деревьями
Легендарный диктор Игорь Кириллов умер после ампутации ноги и заражения коронавирусом
10:44:31 10/31/2021
Легендарный диктор Игорь Кириллов умер после ампутации ноги и заражения коронавирусом