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Что такое бурый жир и почему он полезен при ожирении?

9:00:1010/30/2021
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В недавно опубликованном исследовании венская исследовательская группа обнаружила, что более трети взрослых с тяжелым избыточным весом (ИМТ> 35 кг/м 2 ) все еще имеют активный бурый жир.

Новые результаты показывают, что наличие коричневого жира может защитить от вторичных заболеваний, связанных с ожирением. Фото: Pixabay.com

Не все формы ожирения одинаковы, и бурый жир может иметь решающее значение. Исследование, проведенное исследовательской группой Флориана Кифера из Отделения эндокринологии и метаболизма Медицинского отделения III Венского медицинского университета и Венской больницы общего профиля, показывает, что люди с серьезным избыточным весом (ожирением) и активным коричневым жиром имеют более здоровый метаболизм и употребление больше энергии, чем у полных людей без бурого жира. Новые результаты показывают, что наличие коричневого жира может защитить от вторичных заболеваний, связанных с ожирением. Исследование только что было опубликовано в международном журнале Diabetes.

В течение многих лет медицинские исследователи пытались понять, почему у некоторых людей с ожирением меньше шансов заболеть такими заболеваниями, как диабет или высокое кровяное давление, чем у других людей с таким же весом. Теперь кажется, что важным фактором так называемого «метаболически здорового ожирения» является бурый жир, пишет medicalxpress.com.

"Коричневый жир долгое время считался полезным для метаболизма, потому что, в отличие от гораздо более распространенного белого жира, он может сжигать энергию в виде тепла. Младенцы и малыши, в частности, используют коричневую жировую ткань для поддержания температуры тела, но доля коричневого жир в организме уменьшается с возрастом и с избыточным весом », - объясняет Флориан Кифер.

Однако в недавно опубликованном исследовании венская исследовательская группа обнаружила, что более трети взрослых с тяжелым избыточным весом (ИМТ> 35 кг / м 2 ) все еще имеют активный бурый жир. В ходе исследования добровольцы сначала подвергались умеренному холоду с использованием охлаждающих жилетов для активации коричневого жира, который затем был обнаружен с помощью ПЭТ-КТ-сканирования.

«У взрослых бурый жир преимущественно находится у основания шеи и в грудной клетке. Для его активации достаточно короткого периода холодовой стимуляции продолжительностью около часа», - сказал руководитель исследования Кифер. Участники с избыточным весом и коричневым жиром показали более высокое потребление энергии, меньше вредного абдоминального жира, более здоровый метаболизм сахара и меньше признаков жировой болезни печени, чем контрольная группа с таким же весом, но без обнаруживаемого коричневого жира.

Кифер комментирует: «Удивительно, что участники с коричневым жиром показали лучшие результаты почти по всем параметрам обмена веществ, даже несмотря на то, что у них был немного более высокий ИМТ. Эти данные еще раз показывают нам, что имеет значение не только количество жировой ткани, но и его качество".

Фактически, различия в распределении жира могли способствовать благоприятному метаболическому статусу. В частности, доля глубоко залегающего брюшного жира (висцерального жира), который представляет высокий риск диабета и сердечного приступа, была значительно ниже в группе бурого жира. «Вполне возможно, что повышенная метаболическая активность бурого жира в первую очередь будет разрушать и сжигать вредные запасы висцерального жира. Вот почему в настоящее время мы прилагаем все усилия, чтобы разработать лекарственные препараты для активации бурого жира», - объясняет Кифер.

MedUni Венские ученые из отделов биомедицинской визуализации и изображений наведения терапии и хирургии, и от кафедры лабораторной медицины также были вовлечены в исследовании.

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исследованияожирениеобмен веществбурый жирDiabetesФлориан Кифер
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