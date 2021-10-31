Принципиально новое лечение пневмонии без антибиотиков придумали учёные

Исследователи из Каролинского института в Швеции сообщают, что недавно обнаруженный медиатор воспаления, интерлейкин-26, по-видимому, играет важную роль при пневмонии и способствует уничтожению бактерий. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Immunology.
Бактериальная инфекция легких поражает как детей, так и взрослых во всем мире, и пневмония остается частой причиной преждевременной смерти во многих частях мира, от которой ежегодно умирают миллионы людей. Чтобы облегчить разработку более эффективных методов лечения, исследователи из Каролинского института пытаются охарактеризовать иммунологические механизмы, участвующие в пневмонии, пишет medicalxpress.com.
Новое исследование демонстрирует, что медиатор воспаления под названием интерлейкин-26 (ИЛ-26) играет решающую роль в бактериальной пневмонии у людей. В течение последнего десятилетия IL-26 стал важным участником так называемого врожденного иммунного ответа, нашей первой линии защиты от патогенов. Его много в дыхательных путях здоровых людей, а воздействие бактерий стимулирует повышенное высвобождение IL-26 клетками легких и лейкоцитами.
Изучая образцы ткани легких и дыхательных путей человека от пациентов с бактериальной пневмонией, исследователи смогли показать, что IL-26 оказывает комплексное модулирующее действие на иммунную систему и что белок напрямую убивает бактерии, которые, как известно, вызывают пневмонию.
«Антибиотиков недостаточно для лечения пневмонии, и устойчивость к антибиотикам становится все более серьезной проблемой, что подчеркивает необходимость биологического лечения этого глобального смертоносного заболевания. Наши результаты позиционируют IL-26 как новую потенциальную мишень для биологического лечения и подчеркивают, что его роль при пневмонии заслуживает подлежат дальнейшей оценке», - говорит ведущий автор Карлханс Че, исследователь из Института экологической медицины Каролинского института.