Магнитная буря 31 октября 2021: второй день бушующее Солнце не оставляет в покое нашу планету. Сильная вспышка придет на Землю ночью

Второй день бушующее Солнце приносит на нашу планету свои заряженные частицы, которые вызывают сильные геомагнитные волнения. Вчера, 30 октября, сила магнитной бури достигла самых высоких показателей — на Землю обрушился геоудар силой 7 баллов. Сегодня, 31 октября, следует продолжение магнитного шторма. Космическая погода показывает, что воскресенье начнется с пятибалльной бури, длительностью три часа. Затем магнитосфера постепенно будет приходить в спокойное состояние. Так, в 7.00 утра сила бури составит 4 балла, а в 13.00 — 3 балла, и, небольшое перемирие с Землей будет с 22.00 до следующего дня — магнитосфера придет в умеренное состояние.
Как пережить плохие дни?Магнитные бури оказывают серьезное влияние на электросети, спутники, радиоприемники. А также на людей. У здоровых людей, во время магнитных бурь, самочувствие не изменяется. Поэтому, согласно исследованиям, более 30% людей тяжело переносят магнитные бури. Многие испытывают легкое недомогание.
Метеопаты, ощущающие приближение магнитной бури, должны постараться в этот день не переутомляться и отложить все физические дела на другой день.
Если у вас возникает сильное нервное напряжение и скачки давления, то заварите себе чай с майораном и мятой. Также можно заварить шишки хмеля вместо чая.
Стоит отметить, во время магнитных бурь повышается уровень холестерина, поэтому нужно отказаться от продуктов, которые сделают его еще выше.
Как себя чувствуют в магнитную бурю наши читатели?- Нервозность, состояние сонливости, давление повышенное.
- Начинает болеть голова. Иногда доходит до головокружения.
- Каждый раз внутренне напряжение, даже когда все спокойно и нахожусь дома.
- На работе тяжело переносить такие моменты - соображаешь хуже.