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Магнитная буря 31 октября 2021: второй день бушующее Солнце не оставляет в покое нашу планету. Сильная вспышка придет на Землю ночью

10:45:0210/30/2021,София Мальцева
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Метеопаты, ощущающие приближение магнитной бури, должны постараться в этот день не переутомляться и отложить все физические нагрузки на другой день.

Магнитные бури оказывают серьезное влияние на электросети, спутники, радиоприемники. Фото: Pixabay.com

Второй день бушующее Солнце приносит на нашу планету свои заряженные частицы, которые вызывают сильные геомагнитные волнения. Вчера, 30 октября, сила магнитной бури достигла самых высоких показателей — на Землю обрушился геоудар силой 7 баллов. Сегодня, 31 октября, следует продолжение магнитного шторма. Космическая погода показывает, что воскресенье начнется с пятибалльной бури, длительностью три часа. Затем магнитосфера постепенно будет приходить в спокойное состояние. Так, в 7.00 утра сила бури составит 4 балла, а в 13.00 — 3 балла, и, небольшое перемирие с Землей будет с 22.00 до следующего дня — магнитосфера придет в умеренное состояние.

Как пережить плохие дни?

Магнитные бури оказывают серьезное влияние на электросети, спутники, радиоприемники. А также на людей. У здоровых людей, во время магнитных бурь, самочувствие не изменяется. Поэтому, согласно исследованиям, более 30% людей тяжело переносят магнитные бури. Многие испытывают легкое недомогание.

Метеопаты, ощущающие приближение магнитной бури, должны постараться в этот день не переутомляться и отложить все физические дела на другой день.

Если у вас возникает сильное нервное напряжение и скачки давления, то заварите себе чай с майораном и мятой. Также можно заварить шишки хмеля вместо чая.

Стоит отметить, во время магнитных бурь повышается уровень холестерина, поэтому нужно отказаться от продуктов, которые сделают его еще выше.

Как себя чувствуют в магнитную бурю наши читатели?

- Нервозность, состояние сонливости, давление повышенное.

- Начинает болеть голова. Иногда доходит до головокружения.

- Каждый раз внутренне напряжение, даже когда все спокойно и нахожусь дома.

- На работе тяжело переносить такие моменты - соображаешь хуже.

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здоровьемагнитные бурисолнечные вспышкиметеопатыкосмическая погода
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