Антитела после вакцины или после болезни лучше защищают от коронавируса?

Общенациональное исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показывает, что вакцины с мРНК COVID-19 связаны со значительно более высоким иммунитетом, чем предыдущее инфицирование COVID-19.
Исследователи из сети VISION CDC собрали данные о более чем 201 000 госпитализации в девяти штатах. Около 7000 человек из этой группы соответствуют критериям этого исследования. Исследовательская группа проанализировала количество невакцинированных лиц, у которых был положительный тест на COVID-19 более чем за три месяца до госпитализации по поводу вируса, а также количество людей, получивших вакцину Pfizer или Moderna и у которых не был диагностирован COVID до того, как они заболели и поступил в больницу. Исследовательская группа обнаружила, что в целом невакцинированные взрослые с предыдущей инфекцией COVID-19 были примерно в пять раз чаще госпитализированы, чем те, кто был вакцинирован, пишет medicalxpress.com.
«Эти данные служат убедительным доказательством того, что вакцинация обеспечивает лучшую защиту от COVID-19, чем полагаться только на естественный иммунитет», - сказал Шон Граннис, доктор медицинских наук, вице-президент по данным и аналитике в Институте Регенстриф и профессор семейной медицины в Школе Университета Индианы. Медицина. «Многие спрашивают, следует ли им вакцинироваться, если они уже инфицированы - это исследование показывает, что ответ положительный». Regenstrief предоставляет данные и опыт сети VISION.
Анализ данных также обнаружил, что среди взрослых старше 65 лет общие мРНК-вакцины почти в 20 раз более эффективны в предотвращении госпитализаций, чем только предыдущая инфекция.
Авторы из 10 штатов и 14 институтов, включая государственный сектор , исследовательские, клинические и академические круги. Доктор Граннис был вторым автором около 50. Среди других авторов Regenstrief - Брайан Э. Диксон, доктор философии, MPA, Regenstrief и Школа общественного здравоохранения Ричарда М. Фэрбенкса IU; Уильям Фадель, доктор философии, научный сотрудник Regenstrief; Питер Дж. Эмби, доктор медицины, магистр медицины, Медицинский факультет Регенстриф и IU; и Нимиш Рамеш Валви, DrPH, MBBS, научный сотрудник Regenstrief.
Результаты исследования согласуются с лабораторными доказательствами того, что мРНК-вакцины создают высокие уровни антител, тогда как у тех, кто выздоравливает от COVID-19, уровни антител различаются, особенно если у них наблюдались легкие симптомы или они были бессимптомными.
Документ «Лабораторно подтвержденный COVID-19 среди взрослых, госпитализированных с заболеванием, подобным COVID-19, с иммунитетом против SARS-CoV-2, индуцированным мРНК-вакциной - девять штатов, январь – сентябрь 2021 г.» опубликован в Центре по заболеваемости и заболеваемости CDC. Еженедельный отчет о смертности .