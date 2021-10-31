После заражения коронавирусом часто встречаются когнитивные нарушения. В чем они проявляются?

Согласно исследованию, опубликованному 22 октября в JAMA Network Open, значительная часть относительно молодых людей, переживших COVID-19, проявляет когнитивную дисфункцию через несколько месяцев после выздоровления от COVID-19 .
Жаклин Х. Беккер, доктор философии, из Медицинской школы Икан на горе Синай в Нью-Йорке, и ее коллеги исследовали показатели когнитивных нарушений у 740 взрослых, переживших COVID-19 (средний возраст 49 лет), которые лечились в амбулаторные, отделения неотложной помощи или стационарные больницы (с апреля 2020 г. по май 2021 г.). Среднее время оценки диагноза COVID-19 составило 7,6 месяца, пишет medicalxpress.com.
Исследователи обнаружили, что в скорректированном анализе госпитализированные пациенты чаще, чем амбулаторные пациенты, имели нарушения внимания (отношение шансов <ОШ>, 2,8; 95-процентный доверительный интервал <ДИ>, от 1,3 до 5,9), исполнительных функций (ОШ, 1,8; 95). процентный доверительный интервал от 1,0 до 3,4), беглость владения категориями (ОШ, 3,0; 95-процентный доверительный интервал от 1,7 до 5,2), кодирование памяти (ОШ, 2,3; 95-процентный доверительный интервал от 1,3 до 4,1) и отзыв памяти (ОШ, 2,2; 95 процентов CI от 1,3 до 3,8). По сравнению с амбулаторными пациентами, пациенты, проходившие лечение в отделении неотложной помощи, с большей вероятностью имели нарушение беглости речи по категориям (OR, 1,8; 95-процентный ДИ, от 1,1 до 3,1) и кодирования памяти (OR, 1,7; 95-процентный ДИ, от 1,0 до 3,0).
«Мы обнаружили относительно высокую частоту когнитивных нарушений через несколько месяцев после того, как пациенты заразились COVID-19», - пишут авторы.