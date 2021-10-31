Сколько времени сохраняются антитела к коронавирусу после заражения?

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Microbiology, изучались антитела 38 пациентов и медицинских работников в больнице Святого Томаса, которые были инфицированы во время первой волны COVID-19, прежде чем они были вакцинированы.
Несмотря на первоначальное снижение уровней антител сразу после заражения, результаты показали, что большинство людей (18/19 пациентов) сохраняли определяемые уровни антител через 10 месяцев после заражения, пишет medicalxpress.com.
Антитела помогают бороться с COVID-19, связываясь с вирусом SARS-CoV-2, предотвращая заражение вирусом клеток. Эти результаты показывают, как долго антитела остаются в организме для борьбы с будущими инфекциями.
Исследователи во главе с доктором Кэти Дурс из Школы иммунологии и микробиологии также проверили, как антитела, созданные для борьбы с конкретным вариантом SARS-CoV-2, будут реагировать на другие варианты. Они рассмотрели исходный вариант SARS-CoV-2, а также варианты альфа, бета и дельта.
Хотя антитела от конкретного варианта SARS-CoV-2 были способны вызывать сильный ответ на инфекцию, вызванную их собственным вариантом, результаты показали, что антитела были менее эффективны при борьбе с различными вариантами.
Антитела связываются со спайковым белком вируса SARS-CoV-2, и вакцины имитируют этот белок, создавая иммунный ответ против SARS-CoV-2.
Мутации в новых вариантах SARS-CoV-2 (альфа, бета, дельта) вызвали опасения по поводу того, будут ли вакцины, разработанные для нацеливания на исходный вариант SARS-CoV-2, эффективными против новых вариантов, и должны ли новые вакцины быть эффективными. быть спроектированным против этих вариантов.
Доктор Лиан Дюпон сказала, что «это исследование дает уникальное представление о перекрестных нейтрализующих ответах антител, вызванных различными вариантами SARS-CoV-2».
Однако эти результаты предполагают, что были различия в белке-шипе альфа-, бета- и дельта-вариантов. Это означает, что вакцины, разработанные на основе одного из этих новых вариантов, могут быть менее эффективными против других вариантов.
Эти результаты также показывают, что наши текущие вакцины, разработанные на основе исходного варианта SARS-CoV-2, обеспечивают наилучшую защиту от всех вариантов и должны использоваться в программах вакцинации.
Это исследование следует из предыдущего исследования, также проведенного доктором Кэти Дурс, в котором изучались реакции антител на COVID-19 в течение трех месяцев.
Доктор Кэти Дурс добавила, что «это исследование стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с коллегами-клиницистами из больницы Святого Томаса, которые смогли секвенировать вирусы, заражающие госпитализированных пациентов.